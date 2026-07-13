USA přebírají kontrolu nad Hormuzským průlivem. Budete nám za něj platit, prohlásil Trump

Libor Novák

13. července 2026 15:22

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump prohlásil v ranním rozhovoru pro stanici Fox & Friends, že Spojené státy přebírají kontrolu nad Hormuzským průlivem a že by měly obdržet finanční kompenzaci za úsilí spojené s jeho ochranou. V reakci na snahy Íránu ovládnout tuto strategickou námořní trasu Trump uvedl, že USA průliv dříve střežily zadarmo, ale nyní za to dostanou zaplaceno hodně peněz, přičemž neupřesnil, jak by tento mechanismus měl fungovat. 

Dodal, že Spojené státy chtějí pouze proplatit náklady za to, že vystavují své lidi nebezpečí. Írán si rovněž nárokuje kontrolu nad vodní cestou, přičemž minulý měsíc podepsané memorandum o porozumění sice Teherán zavazovalo k zajištění bezpečného a bezplatného průjezdu lodí po dobu 60 dnů, avšak Trump minulý týden po íránských útocích na plavidla prohlásil příměří za ukončené.

Spojené státy v reakci na eskalaci konfliktu zahájily během víkendu další vlnu leteckých úderů na Írán. Podle amerického ústředního velení CENTCOM byly nedělní údery, které nařídil prezident Trump, zaměřeny na ochranu komerční plavby v průlivu, který USA prohlásily za otevřený, zatímco Írán jej označil za uzavřený.

Sobotní americké nálety byly odvetou za íránský útok na kontejnerovou loď M/V GFS Galaxy plující pod kyperskou vlajkou, která byla poškozena požárem v motorovém prostoru a jeden člen její posádky se pohřešuje. Během sobotních operací zasáhly americké síly 140 vojenských cílů včetně íránských raketových a bezpilotních stanovišť, námořních kapacit a pobřežního sledování, přičemž v neděli byly zasaženy další desítky cílů.

Teherán reagoval odvetnými údery v celém regionu, kdy íránské revoluční gardy v pondělí oznámily, že zasáhly americká vojenská zařízení v Bahrajnu a Kuvajtu, zničily radarové systémy v Ománu a zasáhly palivové nádrže a sklady munice na letecké základně Prince Hassana v Jordánsku. Katarské ozbrojené síly v neděli zachytily raketový útok poblíž Dauhá.

Islámské revoluční gardy v sobotu vyhlásily Hormuzský průliv za uzavřený až do odvolání z důvodu nelegálního vměšování zahraničních aktérů a svévolného určování plavebních tras, přičemž varovaly, že jakékoli další vojenské údery se setkají s ráznou odpovědí a zacílením na další nepřátelské základny v regionu.

Podle nich byla kyperská loď zasažena varovnou palbou a zastavena poté, co vypnula své sledovací a identifikační systémy. CENTCOM naopak v neděli prohlásil, že Írán průliv nekontroluje, vodní cesta zůstává mezinárodní, americké síly jsou připraveny tento stav udržet a lodní doprava průlivem nadále proudí. Napětí v regionu eskaluje také v souvislosti s pohřbem ajatolláha Alího Chameneího v Mašhadu, který byl zabit 28. února na začátku války.

Nový íránský nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí v písemném poselství slíbil pomstu za smrt svého otce a všech mučedníků, přičemž sám byl při tehdejším útoku vážně zraněn a od začátku války se neobjevil na veřejnosti ani se neúčastnil rozsáhlých pohřebních obřadů, které po dobu šesti dnů probíhaly v pěti městech Íránu a Iráku.

Donald Trump předtím varoval Írán před jakýmikoli pokusy o atentát na jeho osobu poté, co se na Chameneího pohřbu objevily transparenty v angličtině otevřeně vyzývající k zabití amerického prezidenta a izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Trump na sociálních sítích uvedl, že v případě naplnění íránských hrozeb je připraveno tisíc nabitých raket namířených na Írán a vydal instrukce americké armádě, aby v případě jeho smrti kompletně zničila všechny oblasti Íránu. Svůj příspěvek zakončil provokativním obratem „Chvála Alláhovi!“, který dříve opakovaně používal zesnulý Chameneí, což vyvolalo kritiku ze strany Rady pro americko-islámské vztahy za výsměch islámu.

Mezitím se v sobotu sešli ministři zahraničí Íránu a Ománu, aby jednali o situaci v průlivu na technické a politické úrovni. Íránský ministr zahraničí Abbás Arákčí obvinil USA z porušení prozatímní dohody, jelikož Washington v reakci na útoky v průlivu zrušil výjimky umožňující Íránu prodávat ropu v amerických dolarech. Írán trvá na tom, že průliv musí být pod jeho výhradní kontrolou a lodě by měly Teheránu platit poplatky, což vedlo ke globální energetické krizi, přestože ceny ropy mezitím klesly ze svých válečných maxim 120 dolarů za barel.

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