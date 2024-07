V Pásmu Gazy propukla epidemie dětské obrny

Toto vyhlášení přišlo několik dní po tom, co Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že do Pásma Gazy dodá milion dávek vakcín proti dětské obrně.

WHO podle Reuters reagovala na laboratorní testy odpadních vod, které odhalily přítomnost viru dětské obrny ve šesti ze sedmi zkoumaných vzorků. Zatím nebyly hlášeny žádné případy onemocnění u lidí.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pátek připomněl, že dětská obrna se často šíří v oblastech zasažených konfliktem a nestabilitou, a zmínil případy lokálních epidemií v Sýrii a Somálsku.

Izraelská armáda na situaci reagovala a oznámila, že začne očkovat své vojáky v Gaze proti obrně. Mluvčí OSN v Ženevě Rolando Gómez v úterý připomněl, že Izrael jako okupační mocnost má odpovědnost zajistit, aby se pomoc dostala k potřebným v Gaze a aby vytvořil podmínky pro činnost OSN a jejích partnerů.

Virus dětské obrny je velmi nakažlivý, napadá nervový systém a může vést k paralýze. Díky masové očkovací kampani se od roku 1988 celosvětový výskyt dětské obrny snížil o 99 procent. WHO se nyní snaží o úplné vymýcení tohoto viru, podobně jako tomu bylo u pravých neštovic.