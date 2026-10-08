V USA popravili muže za vraždu, poprvé po neúspěšném pokusu o smrtící injekci

Ve věznici v texaském Huntsville byl ve středu večer popraven šestašedesátiletý Jamaal Howard, který byl odsouzen k trestu smrti za vraždu prodavačky při loupežném přepadení v roce 2000. Jedná se o první vykonanou popravu ve Spojených státech od neúspěšného pokusu o smrtící injekci v Tennessee z minulého týdne. Howard byl prohlášen za mrtvého v 20:03 místního času po podání smrtelné dávky pentobarbitalu.
Trestanec byl odsouzen za zastřelení dvačtyřicetileté Vickie Swartoutové, která pracovala v obchodě se smíšeným zbožím v texaském městečku Silsbee. Howard tehdy z pokladny ukradl 114 dolarů a karton cigaret. Před samotným výkonem trestu se oběti a její rodině v posledním prohlášení omluvil a požádal je o odpuštění.
Obhájci se do posledních chvil snažili popravu odvrátit nebo alespoň pozastavit. Ve svých žádostech k soudům i k texaskému guvernérovi Gregu Abbottovi poukazovali na incident z konce září v Tennessee, kde odsouzená Christa Pikeová přežila pokus o popravu stejnou látkou. Právníci tvrdili, že Texas používá znehodnocené zásoby pentobarbitalu, což vystavuje vězně riziku krutého a nehumánního zacházení.
Všechna odvolání však byla zamítnuta, přičemž konečnou žádost o odklad odmítl ve středu večer i Nejvyšší soud USA. Guvernér Abbott rovněž nevyhověl žádosti obhajoby o třicetidenní odklad, který měl sloužit k prověření kvality a původu použité látky. Texaské úřady potvrdily, že při samotném průběhu exekuce nedošlo k žádným komplikacím.
Howardova poprava byla v pořadí třicátou vykonanou exekucí ve Spojených státech v tomto roce. Texas, který dlouhodobě vede celostátní statistiky v počtu uplatňování trestu smrti, plánuje do konce roku provést ještě dvě další popravy.
Související
Trump zmírnil své kontroverzní výroky o íránském útoku na americká města
Volby v USA se mění v ostrý spor. Proč zaznívají varování před hlasováním poštou?
Aktuálně se děje
před 50 minutami
Plicní mor v minulosti vyvolal tři zničující pandemie, lidé na něj umírají dodnes
před 1 hodinou
Pikeová nemůže po neúspěšné popravě ovládat ruce. Probrala se krátce předtím, než ji odpojili od přístrojů
před 2 hodinami
WHO stále nemá informace o záhadném úmrtí ruské vědkyně
před 3 hodinami
V USA popravili muže za vraždu, poprvé po neúspěšném pokusu o smrtící injekci
před 4 hodinami
Americká prokuratura se chystá vznést nová obvinění proti Madurovi za mučení Američanů
před 5 hodinami
Trump zmírnil své kontroverzní výroky o íránském útoku na americká města
před 6 hodinami
Víkendové počasí už bude typicky říjnové, naznačuje předpověď
včera
Popáleniny třetího stupně. Pro muže z obce na Opavsku letěl vrtulník
včera
Česko hostí konferenci Interpolu. Metnar zmínil důležitost mezinárodní spolupráce
včera
Trump hodlá zavolat Putinovi. Američané chtějí více informací o záhadné nemoci
včera
Smrt muže ve Dvoře Králové nad Labem. Kauzu si převzali kriminalisté
včera
Trump opět tvrdí, že válka na Ukrajině je blízko konce
včera
Čtyři projevy čtvrteční změny počasí. Minimálně jeden je potenciálně překvapivý
včera
Nobelovu cenu za chemii získali vědci za vyřešení záhady asymetrie života
včera
Tři roky od izraelského masakru: Útok Hamásu si připomíná celý svět, lídři mluví o barbarství
včera
Francouzská policie kvůli mladíkovi, který přišel o ruku, zavádí zásadní změnu
včera
Volby v USA se mění v ostrý spor. Proč zaznívají varování před hlasováním poštou?
včera
V Rusku se objevil druhý případ záhadné nemoci. Moskva popírá, že by šlo o mor, WHO žádá vysvětlení
včera
Pavlová je úplně mimo, míní poslanci z koalice i opozice. Hrad čelí další kritice
včera
Ke studentům se přidali rodiče i odbory. Demonstrace ve Francii jsou varováním pro Evropu, odhalily hluboké problémy
Francie čelí rozsáhlé vlně studentských protestů a blokád škol, které vyvrcholily v průběhu prvních říjnových dnů a přerostly v celonárodní projev nespokojenosti. Tisíce středoškoláků a vysokoškoláků v Paříži i v dalších francouzských městech vyšly do ulic na protest proti přeplněným třídám, chybějícím učitelům a chátrající infrastruktuře školních budov.
Zdroj: Libor Novák