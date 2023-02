Ve městech po celé Francii pokračovaly protesty proti vládní penzijní reformě

Ve městech po celé Francii dnes pokračovaly protesty proti vládní penzijní reformě, která by pro většinu Francouzů posunula hranici odchodu do důchodu ze 62 na 64 let. Odborové organizace uspořádaly už čtvrtou "mobilizaci" proti letošnímu návrhu ve snaze donutit vládu a prezidenta Emmanuela Macrona ke změně kurzu.