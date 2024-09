Ve válce na Ukrajině podle odhadů zemřelo přes milion lidí

Tyto vysoké ztráty představují vážné problémy nejen na bojišti, ale také vyvolávají demografické obavy. Obě země už před konfliktem čelily poklesu populace, a současné ztráty obyvatelstva budou mít dlouhodobě devastující dopady. WSJ také poznamenává, že v odhadu nejsou zahrnuty civilní oběti.

Přesné počty obětí ruské války proti Ukrajině lze jen odhadovat, protože ani jedna strana oficiální statistiky nezveřejňuje, a když už se tak stane, jsou čísla často nedůvěryhodná. WSJ uvádí, že na ukrajinské straně padlo přibližně 80 000 vojáků a dalších 400 000 bylo zraněno, přičemž se odkazuje na anonymní zdroje obeznámené se situací a tajný ukrajinský odhad ztrát z dřívějška letošního roku.

Pokud jde o civilní oběti, WSJ uvádí, že jen při ruském dobytí Mariupolu na začátku války zahynulo přes 8 000 lidí, podle odhadů organizace Human Rights Watch. OSN potvrdila ve své srpnové zprávě nejméně 11 743 zabitých a 24 614 zraněných civilistů v důsledku ruské invaze, přičemž zdůraznila, že skutečné číslo bude pravděpodobně mnohem vyšší. Počty obětí z měst, jako je Mariupol, zatím není možné potvrdit.

Odhady západních zpravodajských služeb o ruských obětech se liší. Některé odhady uvádějí kolem 200 000 mrtvých a přibližně 400 000 zraněných. Britské ministerstvo obrany na sociální síti X oznámilo, že Rusko přišlo od začátku invaze o 610 000 vojáků, kteří buď zahynuli, nebo byli zraněni. Konkrétní čísla však Londýn neuvedl ani nerozlišil mezi zabitými a zraněnými.

Ruské akce z posledních let, jako například anexe Krymu a konflikt na Donbasu, měly podle WSJ katastrofální dopady na ukrajinskou populaci. V roce 2001 žilo na Ukrajině 48 milionů lidí, zatímco před ruskou invazí v roce 2022 to bylo přibližně 40 milionů. V současnosti se odhaduje, že na územích kontrolovaných Kyjevem žije 25 až 27 milionů lidí. Mnoho Ukrajinců uprchlo do zahraničí a Rusko okupuje značnou část území Ukrajiny.

Ukrajina rovněž zaznamenala nejnižší porodnost v historii. V první polovině letošního roku zemřelo podle vládních údajů třikrát více lidí, než se narodilo, s 250 000 úmrtími a 87 000 porody. Pro srovnání, v roce 2021 se během stejného období narodilo přes 130 000 dětí.

Jedním z důvodů, proč ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá mobilizovat muže ve věku 18 až 25 let, je obava, že většina z nich ještě nemá děti. Podle ukrajinských demografů by jejich úmrtí nebo zranění mohly mít závažné demografické důsledky. Průměrný věk ukrajinských vojáků je odhadem 43 let.