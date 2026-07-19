Volby v USA se blíží. Trumpova podpora je na historickém minimu, Demokraté ale vyhráno nemají

Hlavním varovným signálem pro Demokratickou stranu před letošními kongresovými volbami je skutečnost, že se jí nedaří získat dostatečnou podporu mezi voliči, kteří vyjadřují nespokojenost s působením prezidenta Donalda Trumpa. Tento jev, označovaný jako schvalovací propast roku 2026, představuje paradoxní situaci.
Trumpovo hodnocení se sice propadlo výrazně níže než u jiných moderních prezidentů před zásadními volebními porážkami, přesto si však demokraté nedokázali v klíčových soubojích o Sněmovnu reprezentantů a Senát vybudovat jednoznačný náskok. Podle demokratických analytiků strana nedokázala efektivně oslovit přibližně desetinu americké voličské základny, která se sice obrátila proti Trumpovi, ale k demokratům si cestu nenašla.
V minulých volebních cyklech přitom postoj k prezidentovi hrál rozhodující roli. Během Trumpova prvního funkčního období v roce 2018 hlasovalo celých 90 procent jeho odpůrců pro demokratické kandidáty do Sněmovny a v roce 2020 tento podíl stoupl na 93 procent. Letošní průzkumy renomovaných institucí však ukazují, že demokraté mezi lidmi nespokojenými s prezidentem získávají podporu pouze v rozmezí od 69 do 85 procent v závislosti na konkrétním šetření. Republikáni si naopak mezi Trumpovými příznivci drží pevnou pozici a stabilně u nich vítězí s více než devadesátiprocentní podporou.
Tato situace umožňuje řadě republikánských kandidátů v Senátu dosahovat lepších výsledků, než jaké odpovídají celkové popularitě samotného prezidenta. Volební modely ukazují, že například republikánský senátor Jon Husted v Ohiu nebo kandidátka Ashley Hinsonová v Iowe si udržují těsný náskok, a Ken Paxton v Texasu drží vyrovnanou pozici, přestože Trumpova popularita ve všech těchto třech státech dosahuje pouhých 44 procent.
Podobný trend vykazuje i Aljaška, kde senátor Dan Sullivan vede nad demokratickou vyzývatelnou Mary Peltolovou. Jediné dva státy zkoumané v rámci těchto průzkumů, kde naopak vedou demokraté Roy Cooper a Graham Platner, jsou Severní Karolína a Maine, tedy oblasti s nejvýraznější převahou Trumpových odpůrců.
Pro Republikánskou stranu však tento stav představuje skryté riziko. Současné národní průzkumy přisuzují Trumpovi podporu pouhých 36 procent dospělých Američanů, zatímco 61 procent s jeho působením nesouhlasí. To je podstatně horší výsledek než 45 procent, s nimiž se potýkali Clinton v roce 1994, Obama v letech 2010 a 2014 či Biden v roce 2022.
Pokud by se nespokojení voliči nakonec zachovali podle historických precedentů a přiklonili se k opozici, nebo pokud by se rozhodli k volbám vůbec nepřítjít, mohly by se současné nadějné vyhlídky republikánů ukázat jako předčasné. Republikáni přesto spoléhají na to, že souboje se odehrávají převážně v obvodech, kde Trump v roce 2024 zvítězil, což by mělo jejich kandidátům poskytnout stabilní voličské zázemí.
Republikánští stratégové vidí svou hlavní výhodu v oslabení celkové image Demokratické strany, která se potýká s negativními dopledky problematického Bidenova prezidentství a nedokáže voličům představit srozumitelnou alternativu. Skupinu voličů, kteří sice nesouhlasí s Trumpem, ale váhají s podporou demokratů, tvoří podle nich zejména vysokoškolsky vzdělaní běloši a bělošky bez vysokoškolského vzdělání.
Republikáni se proto snaží v kampani vykreslit umírněné demokratické kandidáty jako spojence radikálně levicového křídla strany, jehož zástupci uspěli v letošních primárkách. Tento model úspěšně aplikovali demokraté v roce 2022, kdy dokázali zvítězit v klíčových senátních soubojích v Arizoně, Georgii či New Hampshiru tím, že své soupeře označili za extremisty.
Demokratičtí stratégové jsou naopak přesvědčeni, že současná ztráta mezi Trumpovými odpůrci je pouze sezónní záležitostí, která se s blížícím se termínem voleb vytratí. Očekávají, že intenzivní podzimní kampaň v jednotlivých obvodech umožní kandidátům vybudovat si vlastní politickou identitu nezávislou na celostátním vedení strany, což jim pomůže váhající voliče získat na svou stranu.
Klíčovým faktorem by mohl být také vliv volební účasti. Data ukazují, že mezi pevně rozhodnutými voliči získávají demokraté u Trumpových odpůrců o deset procentních bodů vyšší podporu než v případě celkového vzorku registrovaných voličů. Výsledek celých voleb tak bude záviset především na tom, zda demokraté dokážou této specifické skupině nabídnout dostatečně jasný a atraktivní program.
Související
Při íránském útoku zemřeli dva američtí vojáci. USA provedly v odvetě další sérii úderů
Trump odstartoval největší hazard kariéry. Může skončit pozemní invazí do Íránu, varují experti
USA (Spojené státy americké) , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Volby v USA se blíží. Trumpova podpora je na historickém minimu, Demokraté ale vyhráno nemají
před 2 hodinami
Nikopol. Ukrajinské město, o kterém jste nikdy neslyšeli, by mohlo obranu před drony učit celý svět
před 3 hodinami
Supernemocnice v Letňanech nebude. Místo toho chce Babiš opět komplexní vládní čtvrť
před 5 hodinami
Okamura míří na na pracovní cestu do Číny. Může jednat o zadrženém občanovi
před 5 hodinami
Anglie slaví první cenný kov od roku 1966. Bronz získala po zvládnuté přestřelce s Francií
před 6 hodinami
Při íránském útoku zemřeli dva američtí vojáci. USA provedly v odvetě další sérii úderů
před 7 hodinami
Lístek za dva miliony dolarů? Skutečným vítězem MS ve fotbale je FIFA, ceny vstupenek jsou nejdražší v historii
před 8 hodinami
Rusko v noci podniklo největší raketový útok na Ukrajinu od začátku invaze
před 9 hodinami
Sulyok ustoupil. Maďarský prezident schválil své vlastní odvolání z funkce
před 11 hodinami
Počasí příští týden tropické nebude, naopak dorazí ochlazení
včera
Zelenskyj chce urovnat vztahy s Polskem. Otevře spisy o masakrech ve Volyni
včera
Kanadu spaluje na 900 lesních požárů. Tvrdě dopadají i na obyvatele USA
včera
Trump chce prodat Turecku letouny F-35. Zničíte rovnováhu sil na Blízkém východě, varuje Netanjahu
včera
Konvoje OSN nepřetržitě pendlující tam i zpět. Co jedí statisíce lidí žijících na ukrajinské frontové linii?
včera
Ruská armáda chystá obří mobilizaci. Plánuje zrekrutovat půl milionu nových vojáků
včera
Ukrajina provedla úspěšné útoky na ruská logistická centra, oznámil Zelenskyj
včera
Trump odstartoval největší hazard kariéry. Může skončit pozemní invazí do Íránu, varují experti
včera
Organizátoři fotbalového MS doufají ve zlepšení klimatických podmínek. Chystá se finále, jaké se dosud nevidělo
včera
Trump obvinil Peking z největšího úniku dat v historii. Pak navrhnul uspořádání MS ve fotbale spolu s Čínou
včera
Vážná nehoda na Znojemsku: Po čelní srážce autobusů jsou desítky zraněných
Na Znojemsku u Oleksovic se v sobotu kolem půl desáté dopoledne stala vážná dopravní nehoda, při které se podle prvních informací čelně srazily dva autobusy plné cestujících.
Zdroj: Libor Novák