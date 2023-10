Vrátí se mafiánský stát, konstatoval Matovič a oznámil odchod do opozice. Kdo sestaví vládu?

Podle Šimečky záleží na postojích více stran. „Rozhodující bude, jak se k tomu postaví strana Hlas-SD,“ připustil. Není si ani jistý, jak se k vyjednávání se Smerem postaví koalice OĽaNO a priatelia. Strana bývalého premiéra Igora Matoviče svou negativní kampaň založila na boji proti mafii ztělesněné Robertem Ficem. Šimečka popsal, že záleží na tom, jak „oni chtějí dopomoct, aby nevládl Robert Fico a Andrej Danko.“

Progresívne Slovensko prozatím vyloučilo povolební spolupráci se Smerem a extremistickými stranami, za kterou považuje také Slovenskou národní stranu. Neonacistická extremistická Republika navzdory průzkumům a exit-pollům zůstala pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro zisk parlamentních křesel.

Vítězství Smeru považuje za velmi špatnou zprávu pro Slovensko. „Ještě horší by byla, kdyby se Smeru podařilo sestavit vládu. Jestli se to bude dít tak, jak prezidentka před volbami avizovala, pověření k sestavení vlády dostane Robert Fico. Právě proto naším cílem zůstává a uděláme vše pro to, aby se to nestalo a aby Robert Fico nevládl,“ shrnul Šimečka.

Ficovi by se nyní podařilo sestavit vládní koalici za podmínky, že se k němu přidá Hlas i SNS. Pokud se mu to nepodaří, neexistuje příliš velká pravděpodobnost, že jakákoli jiná strana bude ochotná do koalice se Smerem jít.

Místopředseda Hlasu Erik Tomáš už potvrdil, že strana se Smerem budem jednat, pokud ji vítěz osloví. „Bude to rozhodnutí kolektivní, řekneme to najednou po jednání,“ uvedl.

Lídr strany OĽaNO Igor Matovič zřejmě zahodil jakékoli naděje Progresívneho Slovenska na možné složení vlády v případě Ficova neúspěchu. „OĽaNO a priatelia na 100 procent jde do opozice, tam není jiná kombinace. Kolaborovat s mafií nebudeme, když chce někdo kolaborovat, vystačí si i bez nás,“ popsal.

Matovič si podle svých slov s některými stranami už pár SMS zpráv vyměnil. „Ale to nemá smysl. Všichni ví, že my hrajeme fér vůči lidem a nezměníme názor po volbách jen proto, že je po volbách,“ dodal. Je si jistý, že koalice vznikne ze Smeru, Hlasu a SNS, a „vrátí se mafiánský stát“.