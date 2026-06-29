WHO: Současná vlna veder si v Evropě vyžádala přes 1300 mrtvých

Libor Novák

29. června 2026 9:54

Letní počasí
Letní počasí Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Evropou se prohnala bezprecedentní vlna veder, která si podle šéfa Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse vyžádala od jednadvacátého června již více než 1 300 nadbytečných úmrtí. Extrémní teploty doprovázené takzvaným efektem tepelné kopule se o víkendu přesouvaly dále na východ kontinentu a na mnoha místech přepisovaly historické tabulky.

Podle vyjádření šéfa WHO jsou evropské domovy, školy i pracoviště pro podobné podmínky nevhodně stavěné, přičemž Evropa zůstává nejrychleji se oteplujícím kontinentem planety. Francouzské ministerstvo zdravotnictví v této souvislosti oznámilo, že od středy zaznamenalo přibližně o tisíc úmrtí více, než bývá v tomto období obvyklé.

Většina obětí patřila do věkové skupiny nad 65 let, přičemž úřady zaznamenaly čtyřicetiprocentní nárůst počtu lidí, kteří zemřeli ve svém domácím prostředí. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez navíc upozornil na tragickou bilanci v podobě nejméně 74 utonulých od začátku vlny veder, k nimž došlo převážně na nehlídaných přírodních vodních plochách, jako jsou řeky, jezera a rybníky.

V Paříži byl z důvodu extrémního přetížení záchranných složek vydán zákaz konzumace kupovaného alkoholu na veřejnosti a došlo ke zrušení plánovaného průvodu hrdosti. V Nizozemsku musel být kvůli varování nejvyššího stupně před nebezpečnými teplotami zrušen hudební festival Defqon.1.

Teplotní maxima padala také v Německu, Polsku a České republice. Východoněmecká stanice Coschen v Braniborsku nedaleko polských hranic naměřila hodnotu 41,7 °C, což znamenalo překonání německého teplotního rekordu třetí den v řadě.

Polsko zaznamenalo své historické maximum ve městě Slubice, kde rtuť teploměru vystoupala na 40,5 °C. V České republice padl národní teplotní rekord rovněž druhý den po sobě, když meteorologická stanice v Doksanech severně od Prahy naměřila hodnotu 41,1 °C.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu se jednalo o vůbec první oficiální překročení hranice 41 stupňů v tuzemské měřicí síti. Meteorologové v souvislosti s vyvrcholením vlny veder očekávali v západních oblastech země následný příchod silných bouřek. 

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