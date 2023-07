Zákaz útočných pušek je v naší moci, apeluje Biden na reformy po vlně střeleb

Nejvyšší soud (NS) vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce, které bylo podáno v neprospěch obviněné, která utajeně porodila dítě a následně ho odhodila do kontejneru na odpad. Vrchní soud v Praze ženě uložil trest pod dolní hranicí trestní sazby v délce trvání 12 let za vraždu ve stádiu pokusu. Obviněná přitom byla ohrožena zákonnou trestní sazbou patnáct až dvacet let nebo i výjimečným trestem. NS ženě trest zvýšil na 15 let, a to zejména s ohledem na brutalitu činu a chování matky, která si od začátku počínala zcela chladně, s rozmyslem a s jasným cílem novorozence usmrtit. NS tak ve věci rozhodl sám rozsudkem, aby se předešlo možnému „justičnímu ping-pongu“, který by prodlužoval řízení. Informoval Nejvyšší soud redakci EurpZprávy.cz.