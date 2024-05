Zásah policie v Evropském parlamentu kvůli Rusku a Voice of Europe

Jak upozornil server MoneyMAG.cz s odkazem na agenturu Reuters, ve středu provedli belgičtí vyšetřovatelé razii v domě a kanceláři asistenta europoslance, který je podle prokurátorů podezřelý z významné role při šíření ruské propagandy. Tento incident se stal před volbami do Evropského parlamentu.

„Existují náznaky, že daný zaměstnanec Evropského parlamentu sehrál v tomto projektu významnou roli,“ uvedla agentura. Jméno asistenta ani europoslance nebylo zveřejněno.

Policejní zásah byl součástí vyšetřování možného „ruského vměšování“, při kterém byli členové Evropského parlamentu oslovováni a placeni za šíření ruské propagandy. To bylo prováděno prostřednictvím zpravodajské služby Voice of Europe (Hlas Evropy).

Web byl analyzován letos v březnu, poté, co české zpravodajské služby odhalily existenci Moskvou financované sítě šířící proruskou propagandu prostřednictvím Voice of Europe (Hlasu Evropy).

Získané peníze byly použity mimo jiné na financování kampaní politiků zapojených do případu před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Voliči ve 27 zemích Evropské unie půjdou k urnám od 6. do 9. června, aby zvolili 720 poslanců Evropského parlamentu.

Evropský parlament se zatím nevyjádřil k probíhajícím událostem. Nicméně, podle mluvčího, EP plně spolupracuje s vyšetřovateli a soudními orgány. V této souvislosti byl umožněn přístup do kanceláře.

Evropská unie v pondělí uvalila sankce na Voice of Europe (Hlas Evropy), registrovaný v České republice, a na dva s ním spojené podnikatele Artema Marczewského a Wiktora Medvedčuka. Rada EU uvedla, že web aktivně šíří dezinformace o Ukrajině a propaguje „prokremelské falešné narativy".

Voice of Europe (Hlas Evropy) zveřejnil článek, ve kterém „kategoricky odmítl" kroky EU proti webu.