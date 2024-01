Zelenskyj chce, aby Ukrajinci byli odolní. A aby Američané nezvolili Trumpa

Zelenskyj v projevu informoval, že na frontě se v uplynulých hodinách odehrála více než stovka střetů. K nejtvrdším bojům podle něj dochází v Avdijivce, Marjince, u Krasnohorivky, u Lymanu, Siversku či Kupjanska.

"Naše odolnost je nyní kriticky důležitá. Rusko nesmí mít iluzi, že by se mu mohlo něco podařit. Všichni si musíme uvědomit svou sílu. A musíme vyhrát tuto válku. Kvůli našemu národu, kvůli našemu státu, kvůli tomu, aby si ruské zlo navždy zapamatovalo, že už nikdy nic nezíská," apeloval lídr napadené země na občany.

Ukrajinský prezident také poskytl rozhovor britské televizní stanici Channel 4 News, ve kterém přiznal, že ho znepokojuje možný návrat Donalda Trumpa do funkce amerického prezidenta. "Donalde Trumpe, zvu vás na Ukrajinu, do Kyjeva. Pokud dokážete zastavit válku do 24 hodin, myslím, že bude stačit, abyste přišel," vzkázal republikánskému kandidátovi.

Administrativa současného amerického prezidenta Joea Bidena i Kyjev pracují se scénářem, že v prezidentských volbách uspěje Trump a americká pomoc Ukrajině se tím pádem sníží. Biden proto aktuálně tlačí na Kongres, aby souhlasil s dalším balíkem pomoci v hodnotě 60 miliard dolarů (více než 1,3 bilionu korun).

Trumpa mezitím podpořil bývalý britský premiér Boris Johnson. Ve svém sloupku pro Daily Mail uvedl, že pokud Trump podpoří Ukrajinu v jejím boji proti Rusku, může jít o velké vítězství pro svět.

"Jednoduše nemůžu věřit tomu, že Trump podrazí Ukrajince. Naopak, odhaduji, že je tu dobrá šance, že dokončí, co začal, a poskytne jim to, co potřebují, aby zvítězili," napsal podle deníku Guardian. "Pokud to tak bude, je tu šance, že Západ bude za Trumpa ještě silnější a svět stabilnější," dodal expremiér.