Zelenskyj odmítl, aby o Ukrajině jednaly USA s Ruskem a Čínou bez Kyjeva

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý v Oslu důrazně odmítl jakékoli snahy o to, aby o budoucnosti Ukrajiny jednali představitelé Spojených států, Ruské federace a Číny bez přímé účasti Kyjeva. Reagoval tak na úvahy o možném trilaterálním summitu mezi Donaldem Trumpem, Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem, který by se mohl uskutečnit v příštím měsíci.
Během společné tiskové konference s norským premiérem Jonasem Gahrem Størem a finským prezidentem Alexanderem Stubbem Zelenskyj zdůraznil, že setkání velmocí je věcí dotčených států, avšak otázky týkající se ukrajinské suverenity a budoucího uspořádání vyžadují přítomnost ukrajinské strany u jednacího stolu. K těmto obavám přispělo nedávné vyjádření amerického prezidenta, který naznačil, že by za Ukrajinu mohl vyjednávat někdo jiný, a zopakoval svou kritiku na adresu ukrajinského vedení.
Navzdory nedávným diplomatickým napětím ovšem Zelenskyj vyzdvihl zlepšení vzájemné komunikace s Washingtonem. Ocenil zejména ranní telefonický rozhovor s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem, který podle jeho slov přinesl konstruktivní dialog a pozitivní signály. Podotkl, že Ukrajina, Evropa i Spojené státy sdílejí společný cíl, jímž je dosažení míru.
Jednání v norské metropoli se zúčastnil také americký vyslanec Steve Witkoff, jenž následně zamířil do Petrohradu k rozhovorům s ruským vedením. Podle oficiálních informací přivezl Witkoff do Ruska návrhy bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, jež v sobě zahrnují i mechanismy podobné článku pět Severoatlantické aliance o kolektivní obraně.
Zelenskyj potvrdil, že americká strana v rámci diplomatických rozhovorů opět obnovila sdílení zpravodajských informací o odpalech balistických raket. Toto včasné varování označil za klíčové pro ochranu civilního obyvatelstva. Současně uvedl, že s americkým ministerstvem zahraničí jednal také o problematice satelitního systému Starlink a dodávkách systémů protivzdušné obrany Patriot.
Předseda norské vlády Jonas Gahr Støre podpořil ukrajinskou pozici a zopakoval stanovisko, že o Ukrajině nelze rozhodovat bez samotné Ukrajiny. Představitelé v Oslu se shodli na nutnosti pokračovat v koordinaci kroků a sledovat další vývoj diplomatických jednání po Witkoffově cestě do Ruské federace.
Související
Ukrajinská vláda se pod stupňujícími ruskými útoky potýká s nedostatkem peněz
Ruská představa o míru je vítězství. A Trump mu jde stále více na ruku
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Ukrajinská vláda se pod stupňujícími ruskými útoky potýká s nedostatkem peněz
před 2 hodinami
Zelenskyj odmítl, aby o Ukrajině jednaly USA s Ruskem a Čínou bez Kyjeva
před 3 hodinami
Macron označil některá vyjádření zahraničních představitelů k protestům ve Francii za stupidní
před 4 hodinami
Trumpův diplomat pochválil v Rusku Putina za jeho humanitární cítění
před 5 hodinami
Trumpův příklon k Rusku už vadí i Republikánům
před 5 hodinami
Severokorejská státní média zveřejnila v reakci na spekulace o úmrtí fotografie Kim Čong-una
před 6 hodinami
Ruská představa o míru je vítězství. A Trump mu jde stále více na ruku
před 7 hodinami
Itálie kvůli nepokojům nasadí v ulicích Milána stovky vojáků
před 8 hodinami
Francie čelí hluboké společenské i politické krizi. Kořeny ale sahají dál než k nepokojům
před 9 hodinami
Británie vysílá stíhací letouny na ochranu Saúdské Arábie před útoky Hútíů
před 9 hodinami
WSJ: Omezení rychlosti Starlinku na Ukrajině nařídil Musk
před 10 hodinami
Konec voleb do EP, možnost vyvázat Německo... AfD dnes představí nový program
před 10 hodinami
Desetitisíce lidí v Praze budou bez pitné vody. Odstávka začne dnes
před 11 hodinami
Australské poslankyni Hainesové lékaři po útoku amputovali obě nohy
před 12 hodinami
Podzimní počasí očima meteorologů. Prozradili, co máme čekat
včera
Šťastný konec pátrání na Jihlavsku. Uprchlá samice servala se našla
včera
Slavia se prvního vítězství v Lize mistrů po 19 letech opět nedočkala
včera
Občanští demokraté a TOP 09 se dohodli na pokračování spolupráce v Senátu
včera
Babiš a Metnar adresovali zvěsti o uprchlické vlně z Ukrajiny
včera
Počasí si žádá výstrahu. V Česku zesílí vítr, varovali meteorologové
Větrné počasí hrozí od dnešního večera v několika oblastech v Česku. Vítr může v nárazech dosáhnout rychlosti až 90 kilometrů za hodinu, vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě