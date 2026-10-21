Zelenskyj odmítl, aby o Ukrajině jednaly USA s Ruskem a Čínou bez Kyjeva

Libor Novák

21. října 2026 17:17

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý v Oslu důrazně odmítl jakékoli snahy o to, aby o budoucnosti Ukrajiny jednali představitelé Spojených států, Ruské federace a Číny bez přímé účasti Kyjeva. Reagoval tak na úvahy o možném trilaterálním summitu mezi Donaldem Trumpem, Vladimirem Putinem a Si Ťin-pchingem, který by se mohl uskutečnit v příštím měsíci.

Během společné tiskové konference s norským premiérem Jonasem Gahrem Størem a finským prezidentem Alexanderem Stubbem Zelenskyj zdůraznil, že setkání velmocí je věcí dotčených států, avšak otázky týkající se ukrajinské suverenity a budoucího uspořádání vyžadují přítomnost ukrajinské strany u jednacího stolu. K těmto obavám přispělo nedávné vyjádření amerického prezidenta, který naznačil, že by za Ukrajinu mohl vyjednávat někdo jiný, a zopakoval svou kritiku na adresu ukrajinského vedení.

Navzdory nedávným diplomatickým napětím ovšem Zelenskyj vyzdvihl zlepšení vzájemné komunikace s Washingtonem. Ocenil zejména ranní telefonický rozhovor s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem, který podle jeho slov přinesl konstruktivní dialog a pozitivní signály. Podotkl, že Ukrajina, Evropa i Spojené státy sdílejí společný cíl, jímž je dosažení míru.

Jednání v norské metropoli se zúčastnil také americký vyslanec Steve Witkoff, jenž následně zamířil do Petrohradu k rozhovorům s ruským vedením. Podle oficiálních informací přivezl Witkoff do Ruska návrhy bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, jež v sobě zahrnují i mechanismy podobné článku pět Severoatlantické aliance o kolektivní obraně.

Zelenskyj potvrdil, že americká strana v rámci diplomatických rozhovorů opět obnovila sdílení zpravodajských informací o odpalech balistických raket. Toto včasné varování označil za klíčové pro ochranu civilního obyvatelstva. Současně uvedl, že s americkým ministerstvem zahraničí jednal také o problematice satelitního systému Starlink a dodávkách systémů protivzdušné obrany Patriot.

Předseda norské vlády Jonas Gahr Støre podpořil ukrajinskou pozici a zopakoval stanovisko, že o Ukrajině nelze rozhodovat bez samotné Ukrajiny. Představitelé v Oslu se shodli na nutnosti pokračovat v koordinaci kroků a sledovat další vývoj diplomatických jednání po Witkoffově cestě do Ruské federace.

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