Zelenskyj poděkoval Trumpovi a zmínil, o co teď Ukrajině jde

Lucie Podzimková

24. listopadu 2025 11:03

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump Foto: X/Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina je vděčná Spojeným státům americkým i jejich prezidentovi Donaldu Trumpovi, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev podle něj pečlivě pracuje na každém kroku, který by mohl vést k ukončení války na Ukrajině. 

"Je to dlouhá válka a Rusko se hlavně snaží uchovat si schopnost vést ji ještě déle a nejen proti Ukrajině. Proto si tak hluboce vážíme, že tolik sil a lídrů právě teď pracuje na míru," napsal Zelenskyj v neděli na sociální síti X. Vzápětí reagoval na předchozí výtku, která přišla z Bílého domu. 

"Ukrajina je vděčná Spojeným státům, každému americkému srdci a jmenovitě prezidentu Trumpovi za pomoc, která zachraňuje ukrajinské životy. Děkujeme každému v Evropě, G7 a G20, kdo nám pomáhá chránit životy. Je důležité pokračovat s podporou," podotkl ukrajinský prezident. 

Podle Zelenského je klíčové nezapomenout na hlavní cíl, jímž je zastavení války a prevence jejího opětovného zahájení. "Abychom toho dosáhli, mír musí být důstojný," prohlásil lídr napadené země. "Proto tak pečlivě pracujeme na každém bodu a každém kroku směrem k míru. Všechno musí fungovat správně, aby tato válka opravdu skončila a nestala se znovu," dodal.

Trump se v neděli opřel do nejvyššího ukrajinského vedení. "Válka mezi Ruskem a Ukrajinou je násilná a hrozivá. Se silným a správným americkým a ukrajinským vedením by se nikdy nestala," spustil na síti Truth Social. Zmínil, že konflikt začal během mandátu Joea Bidena, přičemž volby, v nichž s ním prohrál, opět označil za "zfalšované" a "ukradené."

"Pokud by prezidentské volby 2020 nebyly zfalšované a ukradené, nebyla byla žádná ukrajinsko-ruská válka, jako nebyla během mého prvního funkčního období. Putin by nikdy nezaútočil. Až když uviděl ospalého Joea v akci, řekl si: 'Teď je moje šance,'" napsal americký prezident. 

Trump zdůraznil, že k válce přišel jako slepý k houslím, a prohlásil, že bude prohrou pro všechny zúčastněné. "Především pro miliony lidí, kteří tak zbytečně zemřeli," konstatoval. Následně se opřel do ukrajinského protějška Zelenského. 

"Ukrajinské 'vedení' nevyjádřilo jakoukoliv vděčnost za naši snahu a Evropa pokračuje s nákupy ruské ropy. USA pokračují v prodeji masivního množství zbraní NATO pro distribuci na Ukrajinu (křivý Joe dával všechno zadarmo)," dodal Trump. 

Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně. 

před 2 hodinami

Američané a Ukrajinci hlásí pokrok. Po Trumpových slovech o nevděčnosti Kyjeva

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Ukrajina USA (Spojené státy americké) Donald Trump Rusko

Aktuálně se děje

před 18 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 5 hodinami

včera

včera

včera

Tomáš Souček

Nejvěrnějším fanouškům nepřišli poděkovat. Fotbalisté přišli o prémie a Souček o pásku

Sváteční kvalifikační zápas české fotbalové reprezentace s Gibraltarem, který zvládla s přehledem 6:0, mohl mít sváteční atmosféru od začátku až do konce, jenže to by se nesměl odehrát předešlý přátelský zápas se San Marinem (1:0). Právě to byla poslední kapka pro nejskalnější fanoušky národního týmu sdružené pod spolkem „Fanatismus Česko“. Ti vyzvali své stoupence, aby při zápase s Gibraltarem dali reprezentaci najevo, co si o výkonech myslí. Kvůli tomuto postoji se hráči národního týmu rozhodli, že po zápase nepůjdou poděkovat a následovala slovní roztržka mezi fanoušky a týmem, který v této vzrušené debatě zastupovali Vladimír Coufal s Tomášem Součkem. Fotbalová asociace ČR nakonec rozhodla, že hráči kvůli svému chování vůči fanouškům přijdou o prémie a že Souček přijde o kapitánskou pásku.

včera

včera

Prezident Trump

Nikdo neví, co bude. Trump jde po neexistujícím venezuelském „kartelu“

Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Venezuelu a označuje vládu Nicolase Madura za „narkoteroristický kartel“, který podle expertů ve skutečnosti neexistuje. Caracas je však zároveň stále nepříliš cenným, ale stále rizikovým opěrným bodem Ruska, Číny či Íránu. Spojenci slábnou, režim se hroutí a Washington balancuje mezi diplomacií, sabotáží i možností vojenského zásahu. Výsledkem je vysoce nestabilní situace s nepředvídatelnými důsledky.

včera

včera

včera

Ilustrační foto

Omluva za velký internetový výpadek. Experti poukazují na slabinu

Velký výpadek v tomto týdnu, konkrétně v úterý, postihl internet po celém světě. Příčinou byl problém jedné ze služeb, která je rozsáhle využívána. Firma Cloudflare se za potíže omluvila. Experti upozornili, že jde o významnou slabinu, kterou je nutné řešit. 

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusko se stalo tím, proti čemu bojovalo. Každý další útok na Ukrajině je důkazem

Ruská agrese proti Ukrajině už čtvrtým rokem odhaluje svou skutečnou povahu: nejde o žádnou „operaci“, ale o útočnou válku vedenou s vědomou brutalitou a cynismem. Kreml likviduje města, terorizuje civilisty a používá metody, které odporují elementární lidskosti. Každý další útok, každá rozbořená čtvrť a každé dítě vytažené z trosek jen potvrzují, že ruská moc se dobrovolně stala tím, proti čemu sami Rusové bojovali.

včera

včera

Nákupní vozík

Padl absolutní rekord. Letošní podzimní sbírka potravin se mimořádně vydařila

Sbírky nejsou o rekordech, překonaných metách a dosažených nejvyšších skóre, ale o pomoci. Přesto letošní podzimní kolo Sbírky potravin překonalo všechny dosavadní výsledky a stalo se historicky největší materiální sbírkou v České republice. Lidé darovali 774 tun potravin a drogerie, což představuje zhruba 1 388 000 porcí jídla pro ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci, samoživitele a samoživitelky, seniory, rodiny v krizi či osoby se zdravotním znevýhodněním.

včera

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš naznačil, že bude mít do měsíce vládu. S prezidentem je prý domluvený

Nová česká vláda by podle pravděpodobného příštího premiéra Andreje Babiše (ANO) měla vzniknout do poloviny prosince. Babiš to naznačil v pravidelném videu, které zveřejnil v neděli dopoledne. Předseda hnutí, které zvítězilo v říjnových sněmovních volbách, je na tom prý domluvený s prezidentem Petrem Pavlem. 

včera

včera

Zimní počasí udeřilo. V Čechách mrzlo, na Moravě a ve Slezsku napadl sníh

Meteorologická zima sice ještě nezačala, ale pouhý pohled z okna dnes může naznačovat něco jiného. Teploty v noci na neděli klesly pod -20 °C, především v Čechách. Na Moravě a ve Slezsku se zase lidé dočkali sněhu. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy