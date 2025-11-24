Zelenskyj poděkoval Trumpovi a zmínil, o co teď Ukrajině jde

Ukrajina je vděčná Spojeným státům americkým i jejich prezidentovi Donaldu Trumpovi, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev podle něj pečlivě pracuje na každém kroku, který by mohl vést k ukončení války na Ukrajině.
"Je to dlouhá válka a Rusko se hlavně snaží uchovat si schopnost vést ji ještě déle a nejen proti Ukrajině. Proto si tak hluboce vážíme, že tolik sil a lídrů právě teď pracuje na míru," napsal Zelenskyj v neděli na sociální síti X. Vzápětí reagoval na předchozí výtku, která přišla z Bílého domu.
"Ukrajina je vděčná Spojeným státům, každému americkému srdci a jmenovitě prezidentu Trumpovi za pomoc, která zachraňuje ukrajinské životy. Děkujeme každému v Evropě, G7 a G20, kdo nám pomáhá chránit životy. Je důležité pokračovat s podporou," podotkl ukrajinský prezident.
Podle Zelenského je klíčové nezapomenout na hlavní cíl, jímž je zastavení války a prevence jejího opětovného zahájení. "Abychom toho dosáhli, mír musí být důstojný," prohlásil lídr napadené země. "Proto tak pečlivě pracujeme na každém bodu a každém kroku směrem k míru. Všechno musí fungovat správně, aby tato válka opravdu skončila a nestala se znovu," dodal.
Trump se v neděli opřel do nejvyššího ukrajinského vedení. "Válka mezi Ruskem a Ukrajinou je násilná a hrozivá. Se silným a správným americkým a ukrajinským vedením by se nikdy nestala," spustil na síti Truth Social. Zmínil, že konflikt začal během mandátu Joea Bidena, přičemž volby, v nichž s ním prohrál, opět označil za "zfalšované" a "ukradené."
"Pokud by prezidentské volby 2020 nebyly zfalšované a ukradené, nebyla byla žádná ukrajinsko-ruská válka, jako nebyla během mého prvního funkčního období. Putin by nikdy nezaútočil. Až když uviděl ospalého Joea v akci, řekl si: 'Teď je moje šance,'" napsal americký prezident.
Trump zdůraznil, že k válce přišel jako slepý k houslím, a prohlásil, že bude prohrou pro všechny zúčastněné. "Především pro miliony lidí, kteří tak zbytečně zemřeli," konstatoval. Následně se opřel do ukrajinského protějška Zelenského.
"Ukrajinské 'vedení' nevyjádřilo jakoukoliv vděčnost za naši snahu a Evropa pokračuje s nákupy ruské ropy. USA pokračují v prodeji masivního množství zbraní NATO pro distribuci na Ukrajinu (křivý Joe dával všechno zadarmo)," dodal Trump.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně.
