Zelenskyj udělil Pavlovi vyznamenání nejvyššího stupně

Prezident Petr Pavel v pátek ráno dorazil do Kyjeva během své třetí oficiální návštěvě Ukrajiny od nástupu do úřadu. Cesta, která začala čtvrtečním programem ve Lvově, vyvrcholila v ukrajinské metropoli klíčovým setkáním s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Hned v úvodu jednání se Pavlovi dostalo mimořádné pocty, když mu ukrajinský lídr předal Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně – vyznamenání, které Kyjev uděluje cizím státníkům za zcela výjimečné zásluhy o ukrajinský stát a jeho bezpečnost.
Atmosféru v Kyjevě však během příjezdu české delegace připomínaly dunivé rány. Podle starosty Vitalije Klička musela protivzdušná obrana v ranních hodinách odrážet nálety nepřátelských dronů. Ani probíhající útoky ale nezměnily diplomatický program obou státníků, kteří se následně na společné tiskové konferenci věnovali především další vojenské pomoci a politické budoucnosti země, která se již téměř čtyři roky brání ruské agresi.
Pavel v Kyjevě ocenil především stabilitu české pomoci. Vyzdvihl skutečnost, že nová vláda v Praze se rozhodla pokračovat v takzvané muniční iniciativě, která je pro ukrajinské dělostřelectvo životně důležitá. Podle Pavla tato česká aktivita v současnosti zajišťuje zhruba polovinu všech dodávek munice pro ukrajinskou armádu. Zdůraznil, že podpora Ukrajiny není pro Česko jen otázkou bezpečnostních zájmů, ale vnímá ji jako hluboce osobní závazek vůči spojenci v nouzi.
Zelenskyj vyjádřil vděčnost za dodávky dělostřelecké munice i pomoc v oblasti dronové obrany, zároveň však neskrýval jisté rozčarování nad širší mezinárodní situací. Přestože Ukrajina nedávno obdržela velkou zásilku raket, Zelenskyj poukázal na to, že světové sklady jsou plné zbraní, které jeho armáda stále marně vyžaduje. Podle něj je nezbytné, aby evropské země udržely loňské tempo pomoci a nezpomalovaly v dodávkách strategické výzbroje.
Velká část diskuse se stočila k diplomatickému řešení konfliktu a roli Spojených států pod vedením Donalda Trumpa. Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina musí mít v jednáních hlavní slovo a že mír nesmí být závislý na rozhodnutí jediného světového lídra. Vyjádřil obavu, aby případná dohoda nebyla jen krátkým příměřím, které by Rusko využilo k přezbrojení. Diplomacie založená na ultimátech podle něj nemůže přinést dlouhodobou stabilitu.
Petr Pavel v tomto ohledu nabídl střízlivý, až kritický pohled na evropskou roli v konfliktu. Přiznal, že bez aktivního zapojení Spojených států je reálné ukončení války v dohledné době nepravděpodobné. Podle českého prezidenta je smutným faktem, že se Evropa nechala zahnat do situace, kdy je její bezpečnost tak silně závislá na dění za oceánem. Apeloval proto na to, aby evropské státy včetně Česka převzaly za obranu kontinentu mnohem větší zodpovědnost.
Prezident USA Donald Trump v posledních dnech úzce propojil svou snahu o ovládnutí Grónska s budováním ambiciózního obranného systému Golden Dome (Zlatá kopule). Podle jeho slov je vlastnictví tohoto největšího ostrova světa „naprosto nezbytné“ pro národní bezpečnost a fungování nového protiraketového štítu. Odborníci na obranu a vojenští analytici však upozorňují, že tato argumentace stojí na hliněných nohách – Spojené státy totiž k vybudování své „kopule“ Grónsko vlastnit nemusí, a v mnoha ohledech ho k tomu dokonce ani nepotřebují.
Zdroj: Libor Novák