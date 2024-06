Změna v Bruselu. Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými

Bývalý premiér Andrej Babiš a maďarský premiér Viktor Orbán se osobně účastní schůzky ve Vídni, kde diskutují o politické spolupráci. Maďarsko totiž od 1. července přebírá půlroční předsednictví v Radě Evropské unie.

Pro vytvoření politické skupiny v Evropském parlamentu je nutné mít alespoň 23 poslanců ze sedmi různých zemí EU. Hnutí ANO, které bude v nově zvoleném parlamentu zastupovat sedm poslanců, minulý týden oznámilo odchod z liberální frakce Renew Europe i z evropské strany ALDE. Andrej Babiš uvedl, že ANO nemohlo v těchto uskupeních prosadit svůj program, což vedlo k rozhodnutí založit novou frakci. Šéfka frakce Renew Europe, Valérie Hayerová, komentovala odchod ANO jako dlouho očekávaný rozvod, a na sociální síti X dodala, že ANO zvolilo populistickou cestu neslučitelnou s hodnotami a identitou liberálů.

„Bude to poprvé v historii, co nějaký český politický subjekt založí novou frakci,“ prohlásil na CNN Prima News český ex-premiér. „Uvidíme, bude to napínavé, kolik se nám podaří přesvědčit dalších poslanců,“ dodal.

„Přebíráme zodpovědnost za spuštění této nové platformy a nové frakce. Chci dát jasně najevo, že toto je náš cíl," řekl OrbánANO, Fidesz a FPÖ vyhráli ve svých domovských zemích volby do Evropského parlamentu (EP). Jejich „Vlastenecký manifest" má ambici vytvořit novou politickou skupinu v Evropském parlamentu. K tomu však potřebují 23 europoslanců ze sedmi různých zemí. ANO získalo sedm mandátů, samotný Fidesz má 10 a FPÖ šest. Europarlament bude mít v tomto volebním období 720 poslanců.

Podle médií se již dříve spekulovalo o záměru Babišova hnutí ANO, že jedná o vytvoření nové frakce s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenskými vládními stranami Směr Roberta Fica a Hlas, kterou založil současný prezident Petr Pellegrini.

Opoziční hnutí ANO opustilo po volbách liberální frakci Renew i evropskou stranu ALDE. Populisticko-nacionalistický Fidesz po řadě konfliktů opustil nejsilnější frakci Evropské lidové strany (EPP) v roce 2021. FPÖ po volbách spolu s francouzským Národním sdružením (RN) dominovalo frakci Identita a demokracie (ID). „Pokud všechno půjde podle plánu a dá-li Bůh, do konce roku patrioti v celém západním světě budou mít většinu," řekl Orbán v sobotu. Zároveň reagoval i na slabé vystoupení prezidenta Joa Bidena v televizním souboji se svým vyzyvatelem Donaldem Trumpem. "Včera USA také učinily velký krok ke změně," uvedl.

Veřejný odpor Orbána (od roku 2010 vládne s ústavní většinou) k politice a postojům EU dlouhodobě frustruje ostatní členské státy a vytlačilo ho to na okraj hlavního politického proudu. Předsednické motto Maďarska - Make Europe Great Again (Udělejme Evropu opět skvělou) - se inspirovalo sloganem exprezidenta Donalda Trumpa.

Do 15. července musí všechny stávající i nové frakce v Evropském parlamentu oznámit svůj název a složení. Ustavující plenární zasedání nového Evropského parlamentu, který čítá 720 poslanců, se uskuteční ve Štrasburku od 16. do 19. července. Během tohoto zasedání budou zvoleni předseda parlamentu, 14 místopředsedů, kvestoři, předsedové a místopředsedové výborů a delegací.