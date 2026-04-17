Za kolik o víkendu natankujete? Ministerstvo zveřejnilo ceny paliv

Ministerstvo financí zveřejnilo v novém cenovém věstníku maximální ceny pohonných hmot, které budou platit od soboty do pondělí.
Cenový strop pro litr benzínu byl stanoven na 41,33 koruny a pro litr nafty na 43,13 koruny. V porovnání s předchozím obdobím se jedná o mírný pokles, kdy u benzínu došlo ke snížení o tři haléře a u nafty o výraznějších 23 haléřů. Protože komoditní burza o víkendech neobchoduje, zůstávají tyto limity beze změny po celé tři dny.
Aktuální nastavení znamená, že povolená nejvyšší cena nafty se dostala pod její současný tržní průměr. Podle nejnovějších dat společnosti CCS nafta v uplynulém týdnu zlevnila o více než tři koruny na průměrných 44,51 koruny za litr. Průměrná cena Naturalu 95 se pak pohybuje kolem 41,37 koruny za litr, což je o 26 haléřů méně než před týdnem. Státem určené stropy se však vztahují pouze na standardní paliva, u prémiových produktů obchodníci omezeni nejsou.
Výpočet těchto maximálních cen vychází z kombinace několika faktorů, které ministerstvo financí denně vyhodnocuje. Do vzorce vstupují velkoobchodní indexy společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzy Platts, daně a pevně stanovená maximální marže pro prodejce. Stát k tomuto opatření přistoupil minulý týden a plánuje v každodenním vyhlašování cenových stropů pokračovat minimálně do konce dubna.
Hlavním důvodem pro státní regulaci cen je prudké zdražování, které odstartovalo koncem února v souvislosti s vojenským útokem Izraele a Spojených států na Írán. Tento konflikt vážně narušil stabilitu v Hormuzském průlivu, což je klíčová námořní tepna, přes kterou proudí přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Logistické výpadky a globální nejistota na trzích s ropou se následně promítly do cen u českých čerpacích stanic.
Související
Pohonné hmoty budou levnější. Vláda na zítřek snížila strop
Babišova vláda schválila zákon, který má pomoci s regulací cen pohonných hmot
pohonné hmoty , Čerpací stanice
Aktuálně se děje
před 50 minutami
Za kolik o víkendu natankujete? Ministerstvo zveřejnilo ceny paliv
před 1 hodinou
Tejc oznámil, že kvůli bitcoinové kauze podá trestní oznámení
před 2 hodinami
Česko k zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu nabídne svůj radar, oznámil Babiš
před 3 hodinami
Kushner a Witkoff jsou amatéři. Situaci v Íránu jen zhoršují, tvrdí zkušení diplomaté
před 3 hodinami
Britové berou ruské výhrůžky vážně. Čelíme hrozbě přímého ruského útoku, zní z vlády
před 4 hodinami
Ukrajina dosáhla historického milníku. Poprvé dobyla nepřátelské pozice jen pomocí robotů a dronů
před 5 hodinami
Procitli už i pravicoví populisté. Dejte od Trumpa ruce pryč, vzkázala Le Penová
před 6 hodinami
Není to jen aktuální výměna názorů. Spory mezi papežem Lvem a Trumpem sahají daleko do minulosti
před 7 hodinami
Začalo platit příměří s Libanonem, oznámil Trump. Izraelci nechápou, Netanjahua viní ze lži
před 7 hodinami
Zemřel známý herec Jan Potměšil
před 8 hodinami
Počasí: Příští týden se ochladí, do Česka se vrátí noční mrazy
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Ukrajina potřebuje naši pomoc, řekl Rutte v Praze. Uděláme vše pro splnění závazků, slíbil Babiš
včera
Česko světovým lídrům v pátek představí plán na zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu
včera
Macinka si v reakci na výhrůžky předvolal ruského velvyslance
včera
OBRAZEM: Do Prahy přijel šéf NATO Rutte. Jedná s Babišem o českých závazcích
včera
Politico: Plánem české vlády na zrušení koncesionářských poplatků se bude zabývat Evropská komise
včera
Evropa má zásoby leteckého paliva už jen na šest týdnů. Pak začne uzemňovat letadla
včera
EU musí kvůli zhoršující se globální situaci radikálně zrychlit investice do obrany, shodují se lídři
včera
Svět pustoší hrstka tyranů, války stojí miliardy a lidé trpí. Papež Lev zareagoval na Trumpa nezvykle ostře
včera
Írán si podřezal větev. Neví, kam v Hormuzském průlivu umístil miny, a nemá je jak odstranit
Americký prezident Donald Trump oznámil plán na zahájení rozsáhlé odminovací operace v Hormuzském průlivu, což je klíčová součást snahy o znovuotevření této strategické vodní cesty. Průliv byl pro námořní dopravu fakticky uzavřen Íránem poté, co koncem února vypukl konflikt s USA a Izraelem. Odstraňování min však bude podle expertů extrémně pracné a nebezpečné, protože i když je průliv úzký, zaminovaná oblast představuje rozsáhlé území.
Zdroj: Libor Novák