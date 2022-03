Cena benzinu v Česku v sobotu klesla, růst cen nafty ale pokračuje

Rusko napadlo Ukrajinu 24. února. Ceny benzinu od té doby nepřetržitě rostly až do tohoto pátku, kdy se růst poprvé zastavil. I přes mírné sobotní zlevnění je Natural 95 v Česku o zhruba 9,60 koruny dražší než před začátkem války.

Ještě výraznější je zdražení nafty. Její cena od začátku ruské invaze stále roste, i když v posledních třech dnech mírnějším tempem. V pátek stoupla průměrná cena dieselu o desetník, což je zatím nejnižší denní nárůst. Celkem zdražil litr nafty od začátku bojů na Ukrajině o více než 13 korun.

Nejdráž tankují benzín motoristé v Praze. Litr naturalu vyjde v hlavním městě v průměru na 47,37 Kč. O haléř levnější je natural ve Středočeském kraji. Na opačném konci žebříčku je Jihočeský kraj s průměrnou cenou benzinu 46,83 koruny.

Nejdražší nafta je ve středních Čechách, kde litr vyjde na 49,72 koruny. Následuje Liberecký kraj s průměrnou cenou o čtyři haléře nižší. Nejlevněji je v Karlovarském kraji, kde pumpaři chtějí za litr nafty v průměru 48,98 koruny.

Kvůli vysokým cenám pohonných hmot vláda ve středu rozhodla o zrušení povinnosti přidávat biosložku do paliv. Ministři rovněž schválili zrušení silniční daně pro osobní automobily, dodávky a nákladní auta do 12 tun. Ministerstvo financí zároveň oznámilo, že bude plošně kontrolovat čerpací stanice kvůli maržím za paliva. Dodávané informace chce resort průběžně porovnávat s vývojem cen na komoditní burze v Rotterdamu, z níž vycházejí velkoobchodní ceny pohonných hmot v evropských zemích.

"V tuto chvíli lze předpokládat, že v nadcházejících týdnu bude klesat jak cena benzínu, tak právě i nafty. Pokud ovšem nenastane závažné vyhrocení války na Ukrajině nebo situace na Blízkém východě, kde dnes došlo k odpálení raket z Íránu, jež dopadly nedaleko amerického konzulátu v severním Iráku. Případné stupňování napětí na Blízkém východě, které útok může předznamenávat, by jen přililo oleje do ohně geopolitických rizik a nevyzpytatelnosti. Což by zřejmě opět zvedlo jak ceny ropy na světových trzích, tak v návazně také velkoobchodní cenu paliv na burze v Rotterdamu. Její cenotvorba je klíčová pro ceny pohonných hmot v ČR," uvedl ve zprávě, kterou má server EuroZprávy.cz k dispozici, ekonom Lukáš Kovanda.