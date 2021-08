Na Mikulovsku je nejlepším vínem Chardonnay z Vinařství Pavlov

Šampionem podoblasti a také nejlepším vínem v kategorii suchých a polosuchých bílých vín se stalo Chardonnay 2017, výběr z hroznů z Vinařství Pavlov, které se nachází ve stejnojmenné vinařské obci. Kromě ocenění pro nejlepší víno získá šampion také zvláštní odměnu v podobě barikového sudu, který vítězi věnuje partner, město Mikulov.

víno | foto: Omnimedia

„Vínu Chardonnay 2017, výběr z hroznů z viniční trati Turold z naší prémiové kolekce Solitér Vinařství Pavlov, se již podařilo získat několik významných ocenění, tak nás i tento úspěch nesmírně těší. Díky mimořádné vyzrálosti hroznů, ze kterých vzniklo, má vůně rozinkový až medový charakter s tóny lískových oříšků. Ve spojení s vyzrálostí, plnou strukturovanou chutí, dokreslenou botrytickými tóny se jedná o výjimečné víno s velkým potenciálem,“ sdělil Ctibor Čech, sklepmistr Vinařství Pavlov.

Do soutěže bylo přihlášeno celkem 651 vín 77 vinařů a vinařských firem, které 16. a 17. srpna tradičně v Centru Excelence ve Valticích hodnotilo 14 komisí složených z vinařských odborníků. Z přihlášených vín získalo 26 velké zlaté, 193 zlaté a 2 vína stříbrné medaile. Do celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo z Mikulovské vinařské podoblasti 595 vín. Nominovaná vína budou spolu s postupujícími ze Slovácké, Velkopavlovické a Znojemské vinařské podoblasti, reprezentující vinařskou oblast Morava, a vinařské oblasti Čechy, soutěžit o postup do finále a o titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích.

Šampion a vítězové kategorií:

Kategorie A – bílá vína suchá a polosuchá

Šampion a vítěz kategorie: Chardonnay 2017, výběr z hroznů – Vinařství Pavlov

Kategorie B – bílá polosladká

Vítězové kategorie: Rulandské šedé 2017, výběr z hroznů – Chateau Valtice - Vinné sklepy Valtice

Kategorie C – sladká vína (bílá, růžová i červená)

Vítěz kategorie: Cépage Tramín červený 2015, výběr z cibéb – Nové Vinařství

Kategorie D – růžová vína a klarety

Vítěz kategorie: Modrý Portugal Sparkling rosé 2020, moravské zemské víno – Vinařství Kolby

Kategorie E – červená vína suchá a polosuchá

Vítěz kategorie: Cabernet Sauvignon Oak aged 2018, výběr z hroznů – Vinařství Štěpán Maňák

Kategorie G – jakostní šumivá vín

Vítěz kategorie: Chateau Bzenec brut 2016, jakostní šumivé víno s.o. – Chateau Bzenec

Nejlepší kolekce

Vinařství Mikrosvín Mikulov

Výstava vín pro veřejnost

Již tradičně budou mít všichni milovníci vína a zájemci o Národní soutěž vín možnost ochutnat na jednom místě všechna vína, která se zúčastnila prvního kola Mikulovské vinařské podoblasti a to od 10. do 12. září na zámku v Mikulově v rámci Pálavského vinobraní.

Dominantou mikulovské vinařské podoblasti je pohoří Pálava, které strmě vystupuje z mírně zvlněné krajiny lužních lesů dolního Podyjí. Na úbočích vápencových skal jsou mohutné návěje spraší, vápenité jíly i písky, které dávají zdejším vínům nezaměnitelný charakter. Mikulovské vinařské podoblasti vládne odedávna Ryzlink vlašský, daří se tu ale také odrůdám Müller Thurgau, Chardonnay, Veltlínské zelené a samozřejmě Pálava. Na Valticku se přidává i Neuburské a Sylvánské zelené. Z červených si zde získalo oblibu Svatovavřinecké, Frankovka, Merlot a Zweigeltrebe.