Cestovky klientům do Řecka proplatí testy

Testy je klientům připravena proplatit CK Exim Tours. Sezonu má do Řecka naplánovanou do začátku října, uvedl její obchodní ředitel a mluvčí Petr Kostka. Řecko bylo podle něj v letošní sezoně nejžádanější destinací. Přesto u ní kvůli pandemii eviduje 30 procent prodejů oproti loňsku.

Několik posledních letů má do Řecka vypravit CK Alexandria. "Reaktivujeme program, který jsme ve spolupráci s partnery v Řecku připravili v polovině srpna, od kdy měla povinnost vstupu s negativním testem pro české turisty platit. Klientům testy na koronavirus zpětně uhradíme," řekl marketingový ředitel CK Petr Šatný. Dodal, že Řecko bylo letos druhé nejprodávanější po Bulharsku.

Testy klientům, kteří mají odlet plánovaný po 28. září, zaplatí také CK Fischer. "Uvědomujeme si, že tato povinnost může být výrazným finančním zásahem do rozpočtu, proto jsme se rozhodli, že tyto náklady vezmeme na sebe. Stačí, aby se nám klient prokázal potvrzením, že test absolvoval a my mu částku za standardní test pošleme," uvedl mluvčí CK Jan Bezděk. Řecko bylo v letošní sezoně podle něj klíčovou a nejžádanější destinací. Zbývají do ní ale poslední lety, tedy povinnost testů se bude týkat nižších desítek klientů, dodal.

Nové opatření řecké vlády padne na zhruba 1500 klientů cestovní agentury Invia. Podle její mluvčí Andrey Řezníčkové si lidé letos kupují zájezdy jen pár dní předem. Pokud by Řecko restrikci nezavedlo, pravděpodobně by mohl být počet lidí, kteří by si zájezd ještě pořídili, vyšší. Invia za letošní sezonu do Řecka vypravila na 20.000 klientů. Nejčastěji cestovali na Krétu, Rhodos a Korfu. Propad prodejů u této destinace je kvůli koronaviru 70 procent, řekla dále Řezníčková.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dnes na twitteru uvedl, že se pokusí s řeckou stranou jednat minimálně o výjimkách pro již zaplacené zájezdy. Letošní první lety z ČR do Řecka se uskutečnily na začátku července. Řecko od počátku vyžaduje vyplnění online formuláře, na základě kterého namátkově vybírá cestující, jež na letišti podstupují test na covid-19. Na pozemních hranicích umožňuje Řecko vstup do země pouze s negativním testem pro cestující ze všech zemí už od 15. července, s výjimkou nutných důvodů.

Povinnost negativních testů pro letecké cesty z ČR oznámily Atény už v polovině srpna. Tehdy ji ale nakonec zrušily po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) a české diplomacie s řeckou vládou.

Řecko je jednou z nejoblíbenějších destinací, kam Češi s cestovními kancelářemi vyrážejí. Podle Českého statistického úřadu tam loni delší pobyt strávilo 407.000 Čechů.