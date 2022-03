ČNB a bankovní asociace varují před dezinformacemi o stabilitě bank

Jsou podle nich zcela nepodložené a mohou být vyhodnoceny jako šíření poplašené zprávy, tedy jako trestný čin. ČNB a ČBA o tom informovaly v tiskové zprávě. V posledních dnech čelily některé banky dezinformační kampani na sociálních sítích a formou SMS zpráv. Cílem kampaně je způsobit bankám potíže například tím, že lidé začnou hromadně vybírat vklady.

"Česká národní banka se společně s Českou bankovní asociací vymezuje vůči šířícím se dezinformacím, které zpochybňují stabilitu českého bankovního sektoru. Tyto dezinformace jsou zcela nepodložené a účelově zneužívají specifické situace Sberbank ke snahám o podlomení důvěry ve stabilitu tuzemského bankovního sektoru. Upozorňujeme, že šíření takových dezinformací může být vyhodnoceno jako šíření poplašné zprávy se všemi trestněprávními důsledky, které z toho vyplývají," uvedly instituce.

Dezinformacím v posledních dnech čelí v Česku například Raiffeisenbank. Serveru E15.cz to v úterý řekl generální ředitel banky Igor Vida. "Falešné informace o celém českém bankovním sektoru se začaly objevovat na počátku minulého týdne a jejich intenzita sílila. Nejdříve na sociálních sítích, následně se překlopila do SMS zpráv. Zprávy se týkaly více bank," uvedl. Že by kvůli dezinformacím začali klienti vybírat z banky peníze, podle něj Raiffeisenbank nezaznamenala.

ČNB dnes zároveň zopakovala, že krach Sberbank byl specifický případ, vyvolaný geopolitickým vývojem, v jehož důsledku došlo k masivním výběrům vkladů klientů této banky. "I na takové případy je však finanční systém připraven – důkazem je skutečnost, že již dnes, tedy sedmý pracovní den od oznámení ČNB o zahájení kroků k odebrání licence Sberbank, začal Garanční systém finančního trhu prostřednictvím poboček Komerční banky vyplácet pojištěné vklady, a to až do výše 2,5 milionu korun na klienta," uvedla ČNB.

Již minulý týden ČNB informovala, že české banky jsou stabilní, silné a zdravé a orientují se dominantně na financování české ekonomiky, českých firem a občanů ČR. Jejich podnikání v Rusku je podle centrální banky naprosto zanedbatelné a případné selhání tamních úvěrů a investic by na jejich finanční situaci nemělo takřka žádný vliv. Jejich stabilitu významně posiluje skutečnost, že jsou i v evropském kontextu nadstandardně dobře kapitálově vybavené. "Také z pravidelných zátěžových testů ČNB vyplývá, že odolnost tuzemských bank vůči vnějším šokům je vysoká, což platí i v současné geopolitické situaci," dodala ČNB.

ČNB i asociace dále ujistily, že v České republice hladce fungují všechny kanály zprostředkování plateb. "V podmínkách České republiky tak není důvod k nestandardnímu chování například v podobě zvýšené držby hotovosti," uvedly.