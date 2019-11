Armáda ČR odprodá ruské vrtulníky, Babiš je navrhuje pro policii

Ministerstvo obrany v listopadu definitivně schválilo nákup 12 vrtulníků ze Spojených států, smlouvu chce uzavřít do konce roku. Česko nakoupí osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové vrtulníky AH-1Z Viper. Všechny stroje by měla česká armáda dostat v roce 2023.

Podle Opaty se bude využívání vrtulníků Mi-24 prolínat s využíváním nových amerických strojů do doby, než armáda dosáhne počátečních operačních schopnost s novými vrtulníky. "Stávající vrtulníky armáda vyřadí ze svého užívání a jsme přesvědčeni o tom, že to je velmi vhodný artikl k prodeji," řekl Opata. Jako jednu z variant zmínil i Babišův plán na předání dvou strojů policii.

"My jsme se víceméně domluvili s panem Hamáčkem, že vnitro by nekupovalo eurocoptery. Že by se dva vrtulníky předělaly pro policii. Tím bychom samozřejmě i ušetřili," řekl Babiš.

Asi víte, že se české armádě věnuju fakt hodně. Potkávám se s vojáky, mluvím s nimi, poslouchám, a vždy pak opakuju, že jsem na jejich práci a reprezentaci země hrdý. Protože jsem. V projevu na velitelském shromáždění jsem proto zopakoval, co pro ně dělá naše vláda, naše vize. pic.twitter.com/AGoRaiKn0q — Andrej Babiš (@AndrejBabis) November 20, 2019

Vláda loni v prosinci schválila záměr nakoupit dva transportní vrtulníky těžké váhy pro potřeby policie, peníze na nákup vyčlenila pro rok 2021. Podle Hamáčka se ukázala potřebnost těchto strojů po protiteroristickém cvičení Démon 2018, kdy musel být Útvar rychlého nasazení po částech přepravován armádními vrtulníky. Vrtulníky se vzletovou hmotností 12 tun by kromě policie měly mít k dispozici i další složky integrovaného záchranného systému. Ministerstvo vnitra předpokládalo, že by stroje měly stát 70 a 80 miliony eur (1,8 až dvě miliardy eur) za kus.