Náčelník generálního štábu Aleš Opata pro ČTK poznamenal, že o spuštění obdoby e-shopu se v armádě uvažovalo dlouhá léta. "Myslím si, že poprvé se o tom mluvilo, když jsem byl kapitán, a to už je hodně dlouho," řekl.

Podle deníku Právo se testovací provoz internetového obchodu bude první rok týkat vybraných vojáků z posádek v Žatci, v Praze a ve Staré Boleslavi. Armáda kvůli bezpečnosti vyvinula vlastní nákupní aplikaci, která bude fungovat na zabezpečeném informačním systému. Důvodem je obava z úniku citlivých informací, ke kterému by mohlo dojít, kdyby se hackeři dostali do informačního systému logistiky. Získat by v něm mohli informace o stavu techniky, výzbroje a majetku. Přístup do aplikace proto budou vojáci mít jen z vybraných počítačů na posádce.

Dosud systém funguje tak, že voják musí osobně dojet do jednoho ze čtyř výstrojních skladů, kde ovšem jeho velikost nebo požadovaný sortiment nemusí být k dispozici. Nově si zboží objedná na dálku a následně si ho buď vyzvedne osobně nebo mu ho a dalším vojákům na posádku doveze vybraný delegát. Podle Opaty by časem měl systém fungovat jako klasický e-shop a zboží by mělo být i vojákovi automaticky doručováno. Armáda podle něj nyní zvažuje několik variant, které ověří v rámci testovacího provozu.

Vojáci si v posledních letech často stěžovali na nedostatek výstroje, výzbroje nebo balistické ochrany. O snaze o zlepšení stavu vedení ministerstva obrany i armády mluví v posledních letech opakovaně, ročně jsou na nákupy určeny stamiliony korun.

Opata po svém nástupu do funkce náčelníka generálního štábu v roce 2018 označil za nejvyšší prioritu projekty okamžitého dopadu, tedy nákup prostředků balistické ochrany, což jsou neprůstřelné vesty či helmy, taktické výzbroje, ručních zbraní a přístrojů nočního vidění. ČTK řekl, že u změn je vždy určitá setrvačnost.

"Jestli jsme ty sklady uplynulých 20 let vybírali, tak než je naplníme zpátky, minimálně deset let na to budeme potřebovat," poznamenal. Je ale přesvědčen, že armáda v této oblasti udělala několik "velmi rázných kroků dopředu". "Věřím tomu, že dokážeme armádu vystrojit a vybavit ručními zbraněmi a prostředky balistické ochrany do konce roku 2020," poznamenal.