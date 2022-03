Česká armáda míří na Slovensko, postaví tábor pro uprchlíky

O vyslání vojáků armáda informovala na twitteru. Uvedla, že na Slovensko míří logistici z Pardubic a Lipníku nad Bečvou. "Postaví tam humanitární základnu pro 400 uprchlíků z Ukrajiny. Tábor postavíme a budeme provozovat podle potřeby minimálně měsíc," uvedla armáda.

Slovenská vláda dnes odsouhlasila, aby zemi se zvládáním náporu uprchlíků z Ukrajiny pomáhalo 50 českých vojáků. Podle Dvořákové nyní na Slovensko míří asi 100 vojáků, s provozem tábora jich pak ale bude pomáhat méně, asi dvě desítky. Od minulého týdne už na Slovensku s registrací uprchlíků pomáhá padesátka českých policistů.

Česko se zároveň plánuje zapojit na Slovensku do předsunuté alianční přítomnosti. K východnímu sousedu by mohlo být vysláno 400 českých vojáků, zapojili by se do tzv. společné battlegroupy. Další vojáky by mohlo vyčlenit Slovensko, Maďarsko, Bulharsko nebo Rumunsko. Česká armáda by uskupení mohla velet. Vyslání musí schválit vláda a Parlament.

Slovensko souhlasilo, aby mu pomáhalo i 50 českých vojáků

Slovensku se zvládáním náporu uprchlíků z Ukrajiny pomohou také čeští vojáci. S působením maximálně 50 českých vojáků v zemi dnes souhlasila vláda premiéra Eduarda Hegera. Od minulého týdne na Slovensku s registrací uprchlíků už pomáhá padesátka českých policistů. Česká armáda dnes potvrdila, že její příslušníci na Slovensko již vyrazili.

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď na sociální síti napsal, že ve spolupráci s českou armádou bude na Slovensku postaveno stanové městečko pro 400 uprchlíků z Ukrajiny. Podobný stanový tábor na východě země už dříve postavili hasiči.

Mluvčí českého generálního štábu Magdalena Dvořáková dnes ČTK řekla, že česká armáda poslala na Slovensko logistiky z Pardubic a z Lipníku nad Bečvou, kteří vezou stany, kontejnery se sociálním zařízením a elektrocentrály. "Tábor postavíme a budeme provozovat podle potřeby minimálně měsíc," uvedla na twitteru česká armáda.

Podle slovenské ústavy s přítomností zahraničních vojáků na Slovensku v rámci humanitární pomoci musí souhlasit vláda. Hegerův kabinet už dříve vyčlenil 1500 vojáků na pomoc policistům při ochraně hranic s Ukrajinou a na plnění dalších úkolů.

Na Slovensko do dnešního rána vstoupilo z Ukrajiny od začátku ruské invaze do této země celkově přes 128.000 lidí. Podle dostupných informací jde hlavně o uprchlíky z Ukrajiny, především ženy a děti. Kromě nich na Slovensko utekly před ozbrojeným konfliktem na Ukrajině i tisíce občanů členských států EU a dalších zemí. Ti do vlasti pokračovali i prostřednictvím repatriačních letů.

O azyl nebo status dočasného útočiště, jenž umožňuje na Slovensku přístup na trh práce a k neodkladné zdravotní péči, zatím požádal jen zlomek ukrajinských uprchlíků. Mnoho Ukrajinců po útěku na Slovensko pokračovalo například za rodinami do dalších zemí včetně Česka.

Na Slovensku v souvislosti s přílivem migrantů platí po rozhodnutí vlády z 26. února mimořádná situace. Ta umožňuje kabinetu přijímat v souladu s příslušnými zákony různá opatření s cílem zvládnout uprchlickou vlnu.