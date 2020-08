Do Libanonu odletěly vojenské speciály, přivezou české hasiče

Aktualizováno 10:32 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do Libanonu dnes v noci a nad ránem odletěla dvě vojenská letadla, která z Bejrútu přepraví český záchranný tým a jeho vybavení. V libanonské metropoli pomáhal s hledáním lidí v troskách po výbuchu v bejrutském přístavu z minulého týdne. Vojenské speciály by se měly do Česka vrátit v odpoledních hodinách. ČTK to dnes sdělila mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.