Obrana bude chtít za obrněnce BVP zaplatit později, posunula i dodání

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo obrany chce rozložit platby za plánovaný nákup pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) do roku 2028 a dodávky do roku 2027. Firmám to oznámilo v dopise, řekl dnes ČTK mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Obrana dosud počítala s ukončením dodávek i s jejich zaplacením do roku 2026. Nákup nových BVP za asi 50 miliard korun bude největší vojenskou zakázkou.