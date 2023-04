Brutální vražda v Česku: Přišla o matku i mladšího bratra. Z toho, co viděla, se neumí vzpamatovat

Vrah tento zločin spáchal v časných ranních hodinách, v době, kdy se její matka a bratr vraceli z noční změny, informoval server Novinky.cz. Sedmačtyřicetiletý ex-přítel matky (Pavel K.), se kterým se rozešla po dlouholetém vztahu, čekal na své oběti před domem. Aneta popsala bezprostřední chvíle po vraždě pro deník Právo. „Spala jsem, vůbec jsem nic neslyšela. Kolem sedmé hodiny ráno jsem se vzbudila a věděla jsem, že maminka a bratr by už měli být doma. Řekla jsem si ale, že se možná cestou z práce zastavili ještě na nákupu. Když stále nepřicházeli, vzala jsem smetný koš, že ho vynesu a vyšla jsem ven. V té chvíli jsem uviděla na zemi ležet bratra a potom i maminku."

„Byla jsem úplně mimo, jako v nějakém transu, snažila jsem se zavolat pomoc. V tu chvíli šel kolem nějaký člověk, ale vůbec mi nepomohl, jen řekl, že mám zavolat policii a šel pryč,“ vzpomíná na první momenty po tragédii. Poté, co dorazili záchranáři a policisté, bylo jim oznámeno, že pravděpodobným pachatelem byl bývalý přítel matky, který nedokázal přijmout rozchod. Žena si vzpomněla na situaci, kdy jí pachatel vyhrožoval a lhal, že má rakovinu, aby se s ní nerozešel. Druhá dcera Veronika se také vyjádřila k motivu vraždy a uvedla, že pachatel nesnášel jejího bratra. "Když začali s mámou chodit, vztah byl v pořádku, ale bratr postupem času změnil názor na matčina přítele a měli i konflikty," dodala.

Kvůli tomu, že byl muž po spáchání dvojnásobné vraždy stále ozbrojen a na útěku, policisté, psovodi a dokonce i vrtulník prohledávali okolí města. Nakonec se jim pomocí svědků podařilo vypátrat muže v příkopu v obci Šebetov, což je asi 11 kilometrů vzdušnou čarou od města. Podle informací, které máme k dispozici, muž zaparkoval své zelené auto v lese a pokračoval dál pěšky. "Svědci nám pomohli zadržet pachatele tím, že nás nasměrovali do oblasti, kde se muž skrýval," uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb. Muž se přiznal ke spáchání dvojnásobné vraždy a k motivu vraždy. "Momentálně probíhají procesní kroky," dodal policejní mluvčí. Obviněnému hrozí od 15 do 20 let za mřížemi nebo dokonce doživotí.

Po úmrtí svých blízkých se sestry rozhodly vytvořit sbírku na pohřeb a požádat o pomoc veřejnost prostřednictvím darovacího portálu. Díky velkorysosti lidí se jim podařilo během několika dní vybrat více než dvacetinásobek původně plánované částky.