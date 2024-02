Cermat opravil systém pro přihlašování na střední školy. Spustí se v pátek

Ministerstvo školství chce co nejdříve digitalizovat podobu maturitních testů tak, aby se nemusely tisknout centrálně v Cermatu. Důvodem je to, že 30. května vyprší smlouva na speciální stroj, který k tomu Cermat používá, a ministerstvo za něj nechce platit další peníze. V on-line debatě pořádané společností EDUin a Stálou konferencí asociací ve vzdělávání to dnes řekl ministr školství Petr Gazdík (STAN).