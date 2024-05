Česká iniciativa může změnit situaci na frontě, shodli se v Praze lídři pěti zemí

Polský prezident Andrzej Duda zdůraznil odpovědnost Západu za posílení obrany Ukrajiny a společně s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou uvedl, že dodávky munice z české iniciativy mohou změnit situaci na frontě

. Frederiksenová uvedla, že vybrané prostředky stačí na půl milionu kusů dělostřelecké munice do konce roku. Lotyšská premiérka Evika Siliňová slíbila deset milionů eur na podporu této iniciativy.

Premiér Fiala oznámil, že do české muniční iniciativy přispělo 15 zemí EU a NATO přes 1,6 miliardy eur. První desítky tisíc kusů munice by měly dorazit na Ukrajinu v červnu. Frederiksenová a Duda doufají, že to změní situaci na bojišti, kde Rusko plánuje velkou ofenzivu. Duda upozornil, že Rusko má stále schopnost zvyšovat své vojenské kapacity, zatímco Ukrajina čelí nedostatku munice.

Frederiksenová ocenila německé rozhodnutí dodat Ukrajině další systém protivzdušné obrany Patriot a nizozemský premiér Mark Rutte slíbil klíčové komponenty pro posílení této obrany. Ukrajinský premiér Denys Šmyhal poděkoval za podporu a vyjádřil naději, že Ukrajina obdrží první letouny F-16 v létě.

Siliňová zmínila i dronovou koalici, jejímž cílem je dodat Ukrajině milion dronů do příštího jara. Přes deset zemí se již zapojilo do této iniciativy.

Premiér Fiala před setkáním informoval, že Česko a jeho spojenci již dodali Ukrajině 918 kusů těžké techniky a velké množství munice. Podpora bude pokračovat, protože ruská agrese ukazuje potřebu posilovat evropský obranný průmysl. Fiala zdůraznil, že zastavení ruské agrese je klíčem k míru a bezpečnosti v Evropě.

Fiala také pochválil německou iniciativu na posílení ukrajinské protivzdušné obrany a oznámil, že Česko dodalo Ukrajině simulátor pro piloty letadel F-16. Kyjev očekává první dodávku těchto letounů v červnu až červenci od Belgie, Dánska, Norska a Nizozemska.

Fiala uzavřel, že jednotná podpora Ukrajiny ze strany EU povede k silnější a bezpečnější Evropě. Česká iniciativa na nákup dělostřelecké munice, kterou Fiala představil na unijním summitu v únoru, již přinesla půl milionu kusů munice a dalších 300 000 kusů je reálně zajištěno.