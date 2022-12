Českem se šíří chřipka a RS viry. První kraje hlásí epidemii

"Nejzasaženější věková kategorie je do pěti let a následně děti od devíti do 14 let. Starší generace zatím není tak zasažená, nicméně očekáváme, že se ta vlna přelije i do starší generace, zvláště teď, kdy nás čekají vánoční svátky, lidi se budou navštěvovat," řekla Böhmová.

V kraji je podle ní potvrzená chřipka typu A a mezi nemocnými se vyskytují také RS viry. "Co se týká covidu-19, tam je situace velmi klidná, to je nějakých 46 případů na 100.000 obyvatel (v uplynulém týdnu), ani nemáme hlášené těžké průběhy," řekla Böhmová.

Nejvíc nemocných je na Žďársku, v kategorii dětí do pěti let je nejvyšší nemocnost na Pelhřimovsku.

"Nárůsty nemocnosti nadále evidujeme ve všech krajích a ve všech věkových skupinách, což odpovídá zvyšujícím se počtům pozitivních záchytů chřipkových virů a dalších respiračních původců v populaci," uvedl vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ Jan Kynčl.

Výrazně podle něj přibývá případů v kategorii chřipce podobných onemocnění, což je pro začátky epidemie typické. "V této kategorii se nemocnost v porovnání s minulým týdnem zvýšila celkově o 112 procent," dodal.

Nemocnost v minulém týdnu byla podle SZÚ 1754 případů na 100.000 obyvatel. "Z hlediska nemocnosti se v rámci České republiky nacházíme na hranici epidemie akutních respiračních infekcí. Situace se nehodnotí snadno, neboť v současnosti se ve vyšší míře uplatňuje několik původců respiračních onemocnění, kteří současně vedle sebe cirkulují v populaci, zejména viry chřipky, SARS-CoV-2 a RS virus. Lze předpokládat, že v dalším týdnu se počty nemocných s chřipkou budou dále zvyšovat," doplnil Kynčl.

Podle zprávy SZÚ je nejvyšší nárůst od předchozího týdne mezi lidmi ve věku 25 až 64 let (27,5 procenta) a dětí ze základních škol (22,4 procenta). Zatím relativně méně přibývá nemocných seniorů, v mezitýdenním srovnání jich je o 12 procent víc. Odborníci ale již dříve upozornili, že epidemie obvykle začíná u dětí, pak se nakazí rodiče a poté případně prarodiče, kteří dostanou nemocné děti na hlídání.

Z krajů hlásí lékaři nejvyšší nemocnost v Jihomoravském, Pardubickém a Karlovarském kraji, kde překročila 2000 případů na 100.000 obyvatel. "Jak v naší, tak v evropské populaci cirkuluje především chřipka typu A, přičemž se vyskytují oba dva její subtypy, H3N2 i H1N1. Chřipka typu B cirkuluje omezeně, přičemž zachycena je jen linie Victoria," dodal Kynčl.

Případnou epidemii chřipky vyhlašuje hlavní hygienička, sledování akutního stavu v jednotlivých krajů zajišťují krajské hygienické stanice (KHS). "Státní zdravotní ústav zpracovává pravidelná týdenní hlášení KHS a spolupracujících virologických laboratoří o stavu respiračních infekcí," doplnila Čechová.

Podle Kynčla je stále možné nechat se proti chřipce očkovat. Doporučuje ho ale pouze lidem, kteří jsou aktuálně v dobrém zdravotním stavu a nemají příznaky respirační infekce. Ochrana po očkování začíná až zhruba za dva týdny.