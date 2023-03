Česko chce rozložit dodávky objednaných vakcín proti covidu až do roku 2026

Česko do konce loňského roku za vakcíny vydalo 14,6 miliardy korun, za asi 11,2 miliardy je nakoupilo od firmy Pfizer/BioNTech. "V této chvíli plně podporujeme vyjednanou dohodu Evropské komise o úpravě smlouvy, která umožní redukovat množství objednaných vakcín a také dodávky zbylé vakcíny rozložit do dalších let," uvedl Dvořáček.

Dodatek podle něj také zachovává podmínku o dodání vždy poslední existující varianty vakcíny. "Česká republika by podpisem dodatku ke smlouvě ušetřila až 1,5 miliardy korun a zajistila dodávky vakcín na covid-19 až do roku 2026," dodal náměstek. Podle Machové jde o rámcový odhad možné úspory, až budou jednání dokončená. "Dodatek stále není uzavřený a stejně tak nejsou jasny ještě všechny jeho podmínky, nicméně jde o citlivou část vyjednávání a nemůžeme v tento okamžik sdělovat jakékoliv detaily," dodala.

Odstoupení od smlouvy by podle Dvořáčka znamenalo dlouhá léta soudních sporů a riziko dalších nákladů pro český stát. "Takový krok by bylo možné učinit až jako poslední možnou variantu, kdy by selhaly veškeré možnosti vyjednávání. Pokud se však nepodaří najít dohodu mezi všemi členskými státy a země jako Bulharsko a Polsko, nepodpoří dohodu, bude nutné přijít s novým scénářem a případně vyjednávat individuálně," řekl náměstek.

V Bulharsku je proti covidu-19 naočkovaná nejmenší část obyvatel v EU. Vakcinaci podle základního schématu má asi 30 procent lidí. Zástupci země mezi zastánci stejného postoje jmenovali také Litvu či Polsko.

V Česku má dokončené základní očkování asi 65 procent populace, jednu posilující dávku má třetina lidí a sedm procent dvě. Zájem ale podle údajů ministerstva setrvale klesá. Letos očkování zahájilo jen zhruba 1200 lidí. V rozpočtu na letošní rok má na nákup vakcíny ministerstvo vyčleněnu miliardu korun.