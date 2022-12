Daniela Kovářová hodlá oceňovat dlouhotrvající manželství. Navzdory nezájmu Senátu

Letos zvolená senátorka před časem navrhla, aby Senát odměňoval zlatou, stříbrnou a bronzovou plaketou "Za věrnost" manželské páry, které spolu vydržely 50 let a více. V pondělí přiznala, že další členové horní parlamentní komory tuto její myšlenku odmítli.

Kovářová proto oznámila, že spouští svůj vlastní projekt "oceňování dobrých trvalých manželství". Na facebooku uvedla, že se písemně obrátila na všechny hejtmany a starosty ve svém volebním obvodu Plzeň-město s nabídkou spolupráce.

"Poté, co mí senátní kolegové odmítli myšlenku na senátní půdě pravidelně oceňovat diamantové svatby (a raději vyhlašují Gendermana roku), rozhodla jsem se jako senátorka tuto agendu převzít a ve spolupráci s komunálními představiteli vyzdvihovat dobré příklady mnohaletých manželství, ve kterých si manželé po desítky let byli oporou a naplnili tak podstatu manželského slibu," napsala.

Senátorka nedávno hájila svůj nápad v televizním diskuzním pořadu Máte slovo, kde se ostře střetla s moderátorkou Michaelou Jílkovou poté, co se otřela o její manželství. "Jestli vy sama nejste schopna žít v dobrém manželství, tak to je jiná věc," poznamenala a dočkala se reakce.

"Co to povídáte, co to paní senátorko povídáte, jestli já jsem nebo nejsem schopná žít v dobrém manželství? Co si to vůbec dovolujete? Vy totiž o lidech nevíte vůbec nic," udeřila šokovaná moderátorka. Během pořadu navíc k iniciativě Kovářové podotkla, že se zabýva plaketou za věrnost v manželství v době, kdy lidi trápí palčivější problémy, například zdražení energií.