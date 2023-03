Deset let papeže Františka: Jak proměnil katolickou církev?

Papež podle něj vnesl nová témata jako ekologie, vnímavost vůči jednotlivci, který nemůže být ztracen ve strukturách církve, nebo důraz na zapojení laiků, a především žen, do života i do řízení církve. "To, co je pro něj také důležité, jsou snahy, aby církev byla v této době, kterou on nazývá změnou epoch, schopná reagovat na věcí měnícího se světa. A aby byla odvážná a jen se nezabarikádovala sama v sobě. Aby byla společenstvím, které žije radosti i starosti tohoto světa, a ne uzavřené společenství, které se stará 'jen o duši' člověka. Církev se má starat i o to, abychom byli schopni žít na tomto světě v nějaké celistvé ekologii, to znamená v dobrých vztazích vůči přírodě, vůči druhým lidem, ale také vůči bohu," uvedl Holub.

Papež podle něj zdůrazňuje, že bohatý svět se nesmí uzavřít a být spokojený s tím, že si vystavil dostatečně vysoké zdi, aby se za ně nedostali ti, kteří potřebují pomoc. "Ten jeho velmi prostý způsob života - odešel z papežského paláce, jezdí malým fiatem, nosí si sám tašku, má ošoupané boty - to jsou všechno věci, které nejsou vnějším marketingovým symbolem, ale podstatou toho, jak on vidí službu církve v dnešním světě," konstatoval Holub.

Zásadní je podle něj také papežův jednoznačný až nesmlouvavý přístup k řešení problému sexuálního zneužívání nezletilých v prostředí církve. Změnou, kterou František vnesl do Vatikánu a která je typická pro jeho pontifikát, je také otevřená komunikace. Papež jde sám příkladem - dává tiskové konference při všech návratech ze svých pastýřských cest, dává médiím rozhovory, mluví v televizích, je schopen komunikovat mnohem šířeji na sociálních sítích, řekl plzeňský biskup.

František také povzbuzuje lokální církve, aby byly ve svém prostředí autentické. Z osobních setkání s papežem měl Holub vždy pocit, že se mu při rozhovoru naprosto věnoval. "Je velmi srdečný, je vtipný a vypráví vtipy, ale na druhou stranu, dokáže velmi dobře naslouchat a také velmi jednoznačně říci, že jsou základní principy, na kterých je třeba trvat. Já jsem ho vnímal jako strukturovaného jezuitu s veselou duší," dodal.