Dezinformátoři a nacionalisté zneužívají zabitého Roma kvůli svým zájmům

V Brně se konala pietní akce po tragédii na Brněnské přehradě, informovalo prostřednictvím twitteru regionální Rádio Krokodýl. Prostranství před Janáčkovým divadlem zaplnili lidé, kteří přišli zavzpomínat na mrtvého Roma. Akce později pozbyla svůj klidný průběh. „Pieta se nese v duchu protivládní demonstrace,“ informovala stanice ČT24. Kolem 15:40 na místě bylo okolo 250 lidí.

Uživatelka, která na twitteru vystupuje coby OstraVanda, sdílela video proslovu údajného kamaráda zabitého Roma. Chválil vztah mezi etnickou menšinou a většinovou veřejností se slovy „bylo to dobrý, dokud nedošli Ukrajinci, jelikož to tady úplně převrátili“. Mimo to se v rámci tohoto proslovu zmínil, že podváděli svého zaměstnavatele.

Podle serveru PrahaIN Romové Ukrajincům nadávali do nejhorší zvěře. Pražský server píše, že i když se jeho reportéři zúčastnili řady protivládních demonstrací, tako vyhrocené emoce ještě nezažili: „Na místě létají urážky, vulgarity, lidé chtějí potrestat viníky. Všichni zde mluví o zákeřné vraždě.“

Tragická potyčka se odehrála v Brně minulou sobotu krátce před 20. hodinou poblíž tramvajové zastávky Přístaviště v Brně-Bystrci. Záchranáři převezli dvě osoby s bodnořeznými ranami do nemocnice, jeden z napadených bohužel později v nemocnici svým zraněním podlehl. Policie zadržela sedmatřicetiletého cizince podezřelého ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Zadržela ho nedlouho po činu.

Server Manipulátoři.cz upozornil na to, že může existovat více vyšetřovacích verzí. Někteří svědci tvrdili, že Ukrajinec šel napomenout větší skupinu romské mládeže, načež věc eskalovala v potyčku a následně ze sebeobrany použil nůž.