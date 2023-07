Do Česka dorazily první vrtulníky Viper. Do září dorazí další čtyři stroje

"Na náhradu sovětských strojů jsme čekali spoustu let a dnes to přišlo. První dva Vipery právě dorazily do Náměště. Spolu s Venomy se naše vrtulníkové letectvo dostane do 21. století," uvedla Armáda ČR na twitteru.

Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) je dodání prvních amerických vrtulníků významným momentem pro modernizaci armády. "Zbavujeme se tak závislosti na ruské technice a přecházíme na moderní západní platformu dodanou významným spojencem," uvedla.

Do Česka dorazila i početná skupina amerických specialistů, kteří s českými kolegy v následujících dvou týdnech stroje zkompletují, zprovozní a takzvaně zalétnou. Dojde také k provedení certifikace. V srpnu pak přiletí mobilní výcvikový tým, který začne od září cvičit letecký personál 22. základny vrtulníkového letectva.

Mezivládní dohodu na nákup 12 nových vrtulníků systému H-1 podepsal v roce 2019 tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar. Dalších osm zmodernizovaných získá ČR od USA zdarma jako ocenění za pomoc Ukrajině. Česká armáda tak bude mít celkem k dispozici 10 strojů UH-1Y Venom a stejný počet typu AH-1Z Viper.