Praha pod sněhem. Silničáři vyrazili do ulic s veškerou technikou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pražští silničáři vyslali dnes do ulic kvůli odklízení sněhu veškerou techniku, to znamená všech 73 sypačů. V terénu jsou také desítky dalších strojů. ČTK to sdělila mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Problémy mají spoje MHD, některé silnice jsou nesjízdné a provoz byl přerušen. Zimní údržbu komunikací zajišťuje každoročně od 1. listopadu do 31. března TSK, která si najímá Pražské služby (PSAS).