Mela kolem důchodů: Babiš si podal komisi, ve hře jsou i komunisté

Vedení ČSSD se odpoledne usneslo, že návrh komise pro spravedlivé důchody podporuje. Chce jednat o daňových změnách, které zajistí financování důchodů.

Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) souhlasí s tím, že se na přípravě návrhů mají podílet odborníci z praxe. Poukázala na to, že už rok zasedají v její komisi pro spravedlivé důchody. Předsedkyně komise Danuše Nerudová ČTK řekla, že vznik premiérovy skupiny vítá. Věří, že v ní začne politický dialog o podobě reformy, a to i v koalici. Maláčová po jednání sociálních demokratů doplnila, že už v současné komisi zástupci všech stran figurují. Nechtěla předjímat, koho ČSSD nominuje do Babišovy skupiny.

Komisi pro spravedlivé důchody zřídila Maláčová před rokem. Zasedá v ní přes 40 zástupců stran, resortů, univerzit, odborů, firem i neziskových organizací. Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů vytvoření týmu, který by navrhl reformní změny penzí, slíbila ve svém programu. V něm důchodovou reformu označila za první ze svých šesti hlavních priorit. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ale už několikrát řekla, že je skeptická k tomu, že by tato vláda jasnou reformu přijala.

Maláčová ČTK k Babišově záměru zřídit novou skupinu sdělila, že je ráda, že premiér bere reformu stejně vážně jako ona. "Je naprosto normální, že se potřebuje (Babiš) poradit. Jde totiž o velmi komplikovaný systém. Souhlasím i s tím, že se na tak zásadním materiálu musí podílet odborníci z praxe. Proto s nimi na komisi pro spravedlivé důchody o podobě reformy diskutujeme už téměř rok. Budu ráda, když se pan premiér zúčastní příštího jednání, kde si od nich vše může nechat vysvětlit," uvedla Maláčová.

Babiš po pondělním jednání koalice uvedl, že chce zapojit do debaty o změně důchodů experty z praxe, například ředitele České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a úředníky ministerstev či úřadu práce. "To nejsou ti pseudoteoretici, kteří do toho mluví, to jsou lidé z praxe," řekl premiér. ANO podle něj do skupiny vyšle tři lidi, další pak i sociální demokraté. "Tak jsem (Filipovi) řekl, tak fajn, dodejte nám nějakého experta, který by si sedl s našimi experty a řekl svůj názor. Není to žádná komise," konstatoval Babiš, který podle Filipa zástupce hnutí ANO do skupiny už vybral.

Premiér dnes kritizoval to, jak nynější komise funguje. Jsou v ní politici, přitom to má být expertní tým, řekl novinářům po jednání s Filipem. "Mám dojem, že je to marketingový nástroj paní ministryně (Maláčové)," uvedl. Podle Maláčové kandidáti ANO do Babišovy skupiny jsou už členy současné důchodové komise.

Nerudová se ohradila proti tomu, že by komise nebyla dostatečně expertní. Je přesvědčena o tom, že v ní zasedají největší odborníci na důchodový systém v Česku. Vznik nové skupiny jako útok na svou komisi či zdržovací taktiku v přípravě reformy nevnímá.

"Naopak ho vítám a jsem ráda, že pan premiér ustavuje nějakou politickou skupinu, která bude dál pracovat s vytvořenými návrhy, a politici nad nimi budou hledat politickou shodu. Jsem velmi ráda, že začne politický dialog. Diskuse nad návrhy musí proběhnout i v koalici," řekla ČTK Nerudová.

ČSSD se na odpoledním jednání předsednictva usnesla, že návrhy Maláčové podporuje a uložila ministryni a šéfovi strany Janu Hamáčkovi, aby se všemi ostatními stranami začali diskutovat o daňové reformě. "Která zajistí stabilní financování důstojných důchodů tak, jak předkládá spravedlivá varianta důchodové reformy," citoval závěry straníků místopředseda ČSSD Roman Onderka.