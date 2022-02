Ministerstvo práce hledá způsob, jak lidem s účty u Sberbank zaslat důchody a příspěvky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministerstvo práce hledá způsob, jak jeho úřady lidem s účty u Sberbank teď zašlou důchody, příspěvky a podpory. Na twitteru to uvedl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Mluvčí resortu Eva Davidová ČTK řekla, že o přesném postupu se nyní jedná a připravuje se. Podle odhadů resortu by se to mohlo týkat i několika stovek tisíc lidí.