Do dnešního Dne za obnovu lesa se po celém Česku zapojily tisíce lidí

Dobrovolníci se kromě výsadby stromů zapojili také do oprav oplocenek kolem stromů či prořezávek několikaletých porostů, informovala dnes ČTK mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Současně se lidé mohli seznámit s prací lesníků a s budoucí podobou českých lesů po kůrovcové kalamitě.

"Potkal jsem dnes na pasekách mnoho lidí, kteří se ke svým vysazeným stromům chtějí v budoucnu vracet. A o to nám šlo. Dát jim možnost podílet se na obnově krajiny, najít v ní své místo, na kterém záleží. Takový úkol teď máme my, lesníci, založit po kalamitě nové smíšené lesy a také se postarat, aby rostly a brzy zase vrátily do krajiny stín a dobré klima," uvedl pověřený generální ředitel Lesů ČR Jiří Groda.

Podle ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL), který se zúčastnil akce v Mariánském údolí v Brně Líšni, se kalamitu lesníkům podařilo zvládnout už téměř ve všech regionech.

"Důkazem je klesající objem zpracovaných napadených stromů a postupný návrat Lesů ČR k běžnému hospodaření. Nesmí se ale polevit. Teď je však zásadní obnova porostů, na které se dnes symbolicky podílíme," uvedl Nekula.

Upozornil, že v celostátním měřítku se vysazují zhruba dvě třetiny listnatých stromů a třetina jehličnanů, tedy lesy pestřejší a odolnější vůči klimatické změně.

Lesníci lidem během dnešní akce ukázali také lesní techniku, práci s koňmi, měření a odkorňování dříví, přichystané byly programy pro děti.

První jednodenní Den za obnovu lesa podnik Lesy ČR uspořádal v říjnu 2019. S 32.000 lidmi šlo tehdy o největší celostátní akcí svého druhu na podporu obnovy lesa a krajiny. Plánovaný druhý ročník se v roce 2020 nekonal kvůli epidemii koronaviru.

Kůrovcová kalamita v českých lesích naplno vypukla v roce 2018. Na vrcholu byla v roce 2020, loni ustupovala a letos se již podnik na většině území vrátil k normálnímu způsobu hospodaření. Posledním problematickým regionem z pohledu kalamity zůstává Ústecký kraj.