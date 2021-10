Greenpeace chce žalovat MŽP, pokud nezveřejní informace z dohody k Turówu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ekologická organizace Greenpeace podá správní žalobu na ministerstvo životního prostředí (MŽP), pokud resort nezveřejní informace z chystané česko - polské smlouvy o uhelném dolu Turów. Organizace to dnes uvedla v tiskové zprávě. Aktivisté MŽP dvakrát požádali o poskytnutí podrobností. Resort to ale odmítá s odůvodněním, že by to před uzavřením dohody mohlo ohrozit vyjednávání.