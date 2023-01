Fiala, Rakušan i Bartoš podpořili ve druhém kole Pavla

Vláda se podle Fialy aktivně nezapojí do kampaně před druhým kolem voleb. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) před prvním kolem oznámila, že nejblíže má k Pavlovi, senátoru Pavlu Fischerovi a bývalé rektorce Mendelovy univerzity Danuši Nerudové. Trojici dnes Fiala pogratuloval k jejich výsledku i nasazení v kampani.

Vysoká účast podle Fialy ukázala, že občané si uvědomují důležitost voleb. "Je před námi 14 dní další kampaně, bude to nelehký souboj mezi hodnotami. Na jedné straně budou populismus, lži a příklon k Rusku, na druhé demokracie, respekt k ústavě a jasná prozápadní orientace. Budu podporovat ty druhé hodnoty, a proto vyzývám všechny, aby ve druhém kole podpořili Petra Pavla," uvedl Fiala.

Podle Fialy není třeba, aby se vládní strany aktivně zapojovaly do kampaně, protože lidé se rozhodují podle jiných kritérií. Babiš se vymezuje proti kabinetu a využívá k tomu všechny způsoby, které jeho populismus nabízí, dodal předseda vlády. Připomněl, že Babišovo hnutí ANO vyvolalo na dobu mezi prvním a druhým kolem volby sněmovní hlasování o nedůvěře kabinetu. "To všechno ve výsledku účinné nebude. Už první kolo ukazuje, že čeští občané vědí, o co jde," řekl.

Dobrou zprávou je podle Fialy nižší volební výsledek kandidáta SPD Jaroslava Bašty, který získal kolem 4,5 procenta hlasů. "Ukázalo se, že kandidát, jehož jediným programem byl prezidentský protiústavní puč, nezískal podporu občanů. Je to dobrá zpráva, že občané nepodporují krajnosti a politické experimenty," uvedl.

Zisk Nerudové a Fischera označil za úctyhodný. "Celé to ukazuje na správnost postupu Spolu, že jsme nepřišli s nějakým kandidátem, kterého bychom podporovali jen proto, že nosí náš dres," uvedl. Česko má podle něj nyní šanci porazit populismus.

Rakušan chválí účast i podporu demokratických kandidátů, bude volit Pavla

Vicepremiér Vit Rakušan (STAN) označil ve vyjádření zaslaném ČTK za potěšující, že prezidentští kandidáti z demokratického občanského spektra získali téměř 60 procent hlasů. Ve druhém kole bude volit bývalého vysokého představitele armády Petra Pavla, který podle něj reprezentuje směr, kterým se Česko vydalo od roku 1989 a jak si představuje budoucnost země.

Rakušan uvedl, že kandidáti demokratického občanského spektra získali téměř 60 procent hlasů. "To je potěšující zpráva pro celou naši zemi. Že jich bylo víc a o hlasy se museli podělit, to je druhá věc. Vím, že to řada lidí kritizuje jako drolení sil. Ale kandidovat je výsadní právo. A pokud se zaštiťujeme demokracií, musíme ji brát a bránit se vším všudy," konstatoval.

Potěšující je podle ministra vnitra i vysoká účast, která aktuálně dosahuje k 68 procentům. "Není nám jedno, kdo bude na Pražském hradě úřadovat dalších pět let, a to je skvělé. Věřím, že hodně lidí přijde i za 14 dní," uvedl. Osobně bude ve druhém kole proti Andreji Babišovi (ANO) hlasovat pro Pavla. "Reprezentuje v mých očích to, kam naše země směřovala od roku 1989 a jak si představuji její budoucnost," vysvětlil.

Hnutí STAN na twitteru pogratulovalo k postupu do druhého kola. "Rozhodne se ale až ve druhém kole. Tak nezapomeňte jít k volbám. Podpořme demokrata proti populistovi, dejme Česku důstojnou a respektovanou hlavu státu," stojí v příspěvku Starostů.

Bartošova kritéria pro prezidenta splňuje z finalistů jen Pavel

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš si přeje, aby nový prezident mimo jiné vrátil na Hrad důstojnost a měl důvěryhodné spolupracovníky. V prohlášení k výsledkům prvního kola prezidentských voleb ČTK napsal, že taková kritéria splňuje jen bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel. Ve druhém kole se utká s bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO).

Bartoš poděkoval všem voličům, kteří vyrazili hlasovat. "Rád bych vyzval všechny, aby přišli také k druhému kolu. Je důležité, aby výsledek skutečně odrážel přání většiny lidí v naší zemi," uvedl. Prezidentská volba je nadstranická a přímá,

Piráti žádného kandidáta oficiálně nepodporují, zdůraznil Bartoš. "Je skutečně na uvážení každého voliče a voličky, kdo je podle nich bude nejlépe reprezentovat jak u nás, tak ve světě," řekl. V anketě na fóru Pirátů před prvním kolem nejvíc straníků podpořilo Pavla (37 procent), bývalou rektorku Mendelovy univerzity Danuši Nerudovou se 30 procenty hlasů a senátora Marka Hilšera (15 procent).

Pro Bartoše je zásadní, aby nový prezident funkci vrátil důstojnost, snažil se lidi spojovat, ctil ústavu i zákony, byl důvěryhodný a neměl skandály. "Stejně tak byl nadstranický a nedělil lidi do kategorie horší a lepší podle toho, jak zrovna ladí s jeho zájmy a egem," uvedl Bartoš. Prezident se také musí obklopit důvěryhodnými spolupracovníky, nikoliv figurkami nastrčenými Kremlem či zájmovými skupinami. "Z mého pohledu toto splňuje z finalistů jednoznačně pouze Petr Pavel. Je skutečně ale na vyhodnocení každého, jak bude volit," dodal Bartoš.