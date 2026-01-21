Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů

Donald Trump
Vystoupení Donalda Trumpa na Světovém ekonomickém fóru v Davosu 2026 se do historie zapíše jako jeden z nejkontroverznějších projevů moderní diplomacie. Kromě radikálních požadavků však jeho řeč obsahovala řadu faktických chyb a zavádějících tvrzení, která okamžitě začali rozebírat analytici i historici. Nejsledovanějším přešlapem se stalo opakované zaměňování Grónska s Islandem.

Během hodinového projevu Trump minimálně čtyřikrát označil Grónsko, které je středobodem jeho současných snah o územní expanzi, jako „Island“. „Dokud jsem jim neřekl o Islandu, milovali mě,“ prohlásil prezident na adresu spojenců z NATO. Tato záměna nezávislého ostrovního státu a autonomního dánského území vyvolala v sále zmatení a na sociálních sítích spustila lavinu posměšných komentářů a memů.

Prezident se dopustil i zásadní historické chyby, když tvrdil, že Spojené státy Grónsko po druhé světové válce „vrátily“ Dánsku. Trump v sále prohlásil, že USA měly ostrov v opatrovnictví a poté jej s respektem odevzdaly zpět. Faktem však je, že Grónsko Spojeným státům nikdy nepatřilo. I když zde USA měly během války základny, suverenita ostrova zůstala po celou dobu Dánsku, což potvrdily i mezinárodní soudy již v roce 1933.

Další série nepřesností se týkala obnovitelných zdrojů energie. Trump v Davosu ostře zaútočil na větrnou energetiku, kterou označil za „podvod“. Prohlásil, že Čína vyrábí větrné turbíny pro „hloupé lidi“ v Evropě, ale sama je nepoužívá. Podle něj jsou čínské větrné farmy jen nefunkční kulisy, které se netočí. Realita je přitom opačná – Čína má největší instalovanou kapacitu větrných elektráren na světě a vyrábí z větru více elektřiny než kdokoli jiný.

V rámci kritiky evropské energetické politiky Trump napadl i Spojené království. Tvrdil, že britská vláda znemožňuje těžbu ropy v Severním moři tím, že z ní odebírá 92 % příjmů. Tato čísla jsou však silně nadsazená. Celkové zdanění zisků (nikoli příjmů) ropných společností v Británii dosahuje po nedávném zvýšení 78 %. Trump navíc tvrdil, že Británie má zásoby ropy na 500 let, což odborníci považují za naprostý nesmysl.

Prezident se nevyhnul ani nepravdivým tvrzením o americké ekonomice. Prohlásil, že pod jeho vedením byla poražena inflace a ceny benzinu klesly v mnoha státech pod dva dolary za galon. Statistiky z ledna 2026 však ukazují, že národní průměr se pohybuje kolem 2,78 dolaru a v žádném americkém státě cena pod hranici dvou dolarů neklesla.

Trump v Davosu také zveličoval své diplomatické úspěchy. Opakoval tvrzení, že během prvního roku svého druhého mandátu ukončil osm „neukončitelných“ válek. Analytici však upozorňují, že většina těchto konfliktů, jako například spor mezi Indií a Pákistánem nebo Rwandou a Kongem, nadále trvá a americký vliv na jejich urovnání byl v lepším případě marginální.

Další nepodložené tvrzení se týkalo pomoci Ukrajině. Trump prohlásil, že USA přispěly na obranu Ukrajiny třikrát více než celá Evropa. Data z Kielského institutu však dokládají, že evropské země v součtu vyčlenily na pomoc Ukrajině více prostředků než Spojené státy. Prezidentův narativ o „nevděčné Evropě“ tak stojí na velmi vratkých základech.

Trumpova kritika směřovala i k vlastním státním institucím. Tvrdil, že Bílý dům zajistil investice v rekordní výši 18 bilionů dolarů, ačkoliv oficiální vládní web uvádí částku téměř poloviční – 9,6 bilionu. Navíc experti varují, že mnoho z těchto příslibů je nereálných vzhledem k velikosti ekonomik zemí, které je měly přislíbit. 

Rusko rozmístilo u hranic NATO 360 tisíc vojáků, píše tisk. Šíříte fake news, varuje média rozvědka a armáda

Donald Trump v OSN

Trump navrhuje, aby jeho Rada míru nahradila OSN. Jmenoval se neodvolatelným předsedou

Americký prezident Donald Trump vyvolal další vlnu kontroverze návrhem, že jeho nově založená „Rada míru“ by v budoucnu mohla nahradit Organizaci spojených národů. Původně měl tento orgán sloužit pouze k dohledu nad rekonstrukcí Pásma Gazy, ale podle návrhu stanov, který získala CNN, jsou ambice rady mnohem širší. Trump kritizoval OSN s tím, že organizace nikdy nenaplnila svůj potenciál a nebyla schopna vyřešit konflikty, které on sám urovnal bez její pomoci.
Donald Trump

Válka na Ukrajině se USA netýká, dal najevo Trump. Nemáme s ní nic společného, co z ní USA získaly, zeptal se

Americký prezident Donald Trump se ve svém dnešním vystoupení na Světovém ekonomickém fóru v Davosu ostře vymezil proti americké angažovanosti v konfliktu na Ukrajině. Během svého projevu, který byl jinak protkán tématy ekonomické síly a snahy o získání Grónska, věnoval Ukrajině jen několik chladných vět. Podle jeho slov se tato válka Spojených států v zásadě netýká.

