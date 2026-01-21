Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů

Vystoupení Donalda Trumpa na Světovém ekonomickém fóru v Davosu 2026 se do historie zapíše jako jeden z nejkontroverznějších projevů moderní diplomacie. Kromě radikálních požadavků však jeho řeč obsahovala řadu faktických chyb a zavádějících tvrzení, která okamžitě začali rozebírat analytici i historici. Nejsledovanějším přešlapem se stalo opakované zaměňování Grónska s Islandem.
Během hodinového projevu Trump minimálně čtyřikrát označil Grónsko, které je středobodem jeho současných snah o územní expanzi, jako „Island“. „Dokud jsem jim neřekl o Islandu, milovali mě,“ prohlásil prezident na adresu spojenců z NATO. Tato záměna nezávislého ostrovního státu a autonomního dánského území vyvolala v sále zmatení a na sociálních sítích spustila lavinu posměšných komentářů a memů.
Prezident se dopustil i zásadní historické chyby, když tvrdil, že Spojené státy Grónsko po druhé světové válce „vrátily“ Dánsku. Trump v sále prohlásil, že USA měly ostrov v opatrovnictví a poté jej s respektem odevzdaly zpět. Faktem však je, že Grónsko Spojeným státům nikdy nepatřilo. I když zde USA měly během války základny, suverenita ostrova zůstala po celou dobu Dánsku, což potvrdily i mezinárodní soudy již v roce 1933.
Další série nepřesností se týkala obnovitelných zdrojů energie. Trump v Davosu ostře zaútočil na větrnou energetiku, kterou označil za „podvod“. Prohlásil, že Čína vyrábí větrné turbíny pro „hloupé lidi“ v Evropě, ale sama je nepoužívá. Podle něj jsou čínské větrné farmy jen nefunkční kulisy, které se netočí. Realita je přitom opačná – Čína má největší instalovanou kapacitu větrných elektráren na světě a vyrábí z větru více elektřiny než kdokoli jiný.
V rámci kritiky evropské energetické politiky Trump napadl i Spojené království. Tvrdil, že britská vláda znemožňuje těžbu ropy v Severním moři tím, že z ní odebírá 92 % příjmů. Tato čísla jsou však silně nadsazená. Celkové zdanění zisků (nikoli příjmů) ropných společností v Británii dosahuje po nedávném zvýšení 78 %. Trump navíc tvrdil, že Británie má zásoby ropy na 500 let, což odborníci považují za naprostý nesmysl.
Prezident se nevyhnul ani nepravdivým tvrzením o americké ekonomice. Prohlásil, že pod jeho vedením byla poražena inflace a ceny benzinu klesly v mnoha státech pod dva dolary za galon. Statistiky z ledna 2026 však ukazují, že národní průměr se pohybuje kolem 2,78 dolaru a v žádném americkém státě cena pod hranici dvou dolarů neklesla.
Trump v Davosu také zveličoval své diplomatické úspěchy. Opakoval tvrzení, že během prvního roku svého druhého mandátu ukončil osm „neukončitelných“ válek. Analytici však upozorňují, že většina těchto konfliktů, jako například spor mezi Indií a Pákistánem nebo Rwandou a Kongem, nadále trvá a americký vliv na jejich urovnání byl v lepším případě marginální.
Další nepodložené tvrzení se týkalo pomoci Ukrajině. Trump prohlásil, že USA přispěly na obranu Ukrajiny třikrát více než celá Evropa. Data z Kielského institutu však dokládají, že evropské země v součtu vyčlenily na pomoc Ukrajině více prostředků než Spojené státy. Prezidentův narativ o „nevděčné Evropě“ tak stojí na velmi vratkých základech.
Trumpova kritika směřovala i k vlastním státním institucím. Tvrdil, že Bílý dům zajistil investice v rekordní výši 18 bilionů dolarů, ačkoliv oficiální vládní web uvádí částku téměř poloviční – 9,6 bilionu. Navíc experti varují, že mnoho z těchto příslibů je nereálných vzhledem k velikosti ekonomik zemí, které je měly přislíbit.
Související
Trump navrhuje, aby jeho Rada míru nahradila OSN. Jmenoval se neodvolatelným předsedou
Válka na Ukrajině se USA netýká, dal najevo Trump. Nemáme s ní nic společného, co z ní USA získaly, zeptal se
Aktuálně se děje
před 29 minutami
Grónsko není Island, Spojeným státům nikdy nepatřilo. Trumpův projev byl plný chyb a hoaxů
před 1 hodinou
Trump navrhuje, aby jeho Rada míru nahradila OSN. Jmenoval se neodvolatelným předsedou
před 2 hodinami
Válka na Ukrajině se USA netýká, dal najevo Trump. Nemáme s ní nic společného, co z ní USA získaly, zeptal se
před 2 hodinami
Chceme okamžité jednání o koupi „kusu ledu“. Odmítněte a budeme si to pamatovat, řekl Trump v Davosu
před 3 hodinami
Trump v Davosu: Evropa se neubírá správným směrem. Ničí ji migrace a lídři nedělají nic, aby úpadek zastavili
před 3 hodinami
USA dávají najevo, že jsou ochotny jednat tvrdě. Zásah v Latinské Americe ale může povzbudit Čínu a Rusko, říká Řepa
před 4 hodinami
Češi více investují do bezpečnosti a estetiky bydlení. Moderní vchodové dveře do domu jsou toho důkazem
před 4 hodinami
Evropa by měla být Trumpovi vděčná, prohlásil v Davosu Rutte
před 5 hodinami
Nejprestižnější skupina v historii, říká Trump o Radě míru. Kdo do ní už vstoupil?
před 5 hodinami
Evropská unie pozastavila schvalování klíčové obchodní dohody s USA. Británie hrozí Trumpovi odvetnými cly
před 6 hodinami
Doba lichocení Trumpovi definitivně skončila. Evropa musí odpovědět silou, vyzval bývalý šéf NATO
před 7 hodinami
Do Davosu dorazil nečekaný dopis. Stovky milionářů a miliardářů požadují vyšší zdanění superbohatých
před 8 hodinami
Bessent dorazil do Davosu. Seďte a čekejte na Trumpa, vmetl evropským lídrům
před 9 hodinami
Může Trump skutečně získat Grónsko? Cesta k akvizici je mnohem složitější, než se zdá, ve hře jsou i jiné možnosti
před 10 hodinami
Letadlo s Trumpem mířící do Davosu se kvůli poruše muselo vrátit
před 11 hodinami
Výhled počasí na příští týden. Zima se otěží nepustí
včera
Policie odhalila detaily případu, který se má týkat zápasníka Vémoly
včera
Reshtenko se postaral o první krasobruslařskou medaili pro Česko z ME po 13 letech
včera
Polární záře podruhé. Šance je i dnes, upozornili meteorologové
včera
Na ME v rychlobruslení zajela Zdráhalová životní výkony. Ke stříbru přidala i zlato
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou životní výkony a jen necelý měsíc před začátkem Zimních olympijských her v Miláně a Cortině d´Ampezzu. Na mistrovství Evropy v Polsku totiž nejprve v sobotu získala na trati dlouhé 1500 metrů stříbrnou medaili, aby pak tento svůj výkon v neděli přebila zlatou medailí na trati dlouhé 1000 metrů.
Zdroj: David Holub