Léto na dálnicích umí být nebezpečné. Hasiči varují a radí: Jak na dlouhé cesty a co dělat při nehodě?

Hasiči opětovně apelují na vytváření záchranné uličky v případě kolon. Upozorňují, že v případě kolony mezi sebou vozidla na silnici o dvou pruzích vytvoří jeden průjezdný jízdní pruh. V případě, že má silnice více pruhů než dva, lze využít mnemotechnickou pomůcku (viz obrázek).

Palec ruky symbolizuje vozidla v levém jízdním pruhu, mezera mezi palcem a ukazováčkem záchrannou uličku. Zbytek prstů pak symbolizuje zbytek jízdních pruhů napravo.

„Na silnici o třech a více jízdních pruzích mezi sebou vozidla vytvoří průjezdný jízdní pruh tak, že ti, co jedou vlevo, se řadí co nejblíže k levé krajnici, a vozidla v pravých pruzích a ve středním pruhu musí zajet co nejblíže k pravému okraji vozovky. Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích mohou při vytváření záchranné uličky vjet na krajnici nebo na střední dělící pás,“ vysvětluje mluvčí generálního ředitelství Klára Ochmanová.

Na dálnici je nutné dbát na opatrnost v mnoha případech. „Pokud dojíždíte kolonu nebo v koloně stojíte jako poslední, nechte zapnutá výstražná světla,“ líčí Ochmanová. „Jestliže na dálnici nebo rychlostní silnici zastavujete přímo v místě nehody, je lepší kvůli vlastní bezpečnosti vozidlo urychleně opustit a počkat za svodidly,“ dodává.

Pokud chcete ohlásit dopravní nehodu a nejste si jistí svou polohou, můžete využít tlačítko eCall (Emergency Call), které se nachází ve všech novějších vozech. Tím zavoláte na linku 112 a zařízení operátorovi automaticky předá informaci o vaší aktuální poloze, informují hasiči.

V případě náhlého zastavení je vhodné své vozidlo zcela opustit a počkat za svodidly. „Při vystupování z vozu dávejte vždy pozor na to, co se děje za vámi. Před otevřením dveří kontrolujte situaci ve zpětném zrcátku a oblečte si reflexní vestu, kterou byste měli v autě mít vždy při ruce,“ poznamenala Ochmanová. Doporučuje se mít v autě tolik reflexních vest, kolik je v něm pasažérů.

Obzvlášť v létě je pak vhodné vyrazit na dálnice připravení. Venku panují typická červencová vedra a na dálnici jim přidává ještě rozpálený asfalt. „S sebou byste vždy měli vozit dostatečné množství tekutin pro všechny pasažéry, pokud jedete na delší cesty, sbalte i jídlo. Myslete také na to, abyste měli dostatek paliva a nikdy nejeli jen s rezervou, při popojíždění v kolonách by vám nemuselo vystačit k dojezdu,“ upozornila mluvčí.