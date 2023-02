Macuru chce nadále v čele Ostravy většina zastupitelů ANO

Dnes náhle zemřel český velvyslanec v Polsku Jakub Dürr, bylo mu 46 let. Oznámilo to ministerstvo zahraničí. Dürr byl od listopadu na nemocenské a ze zdravotních důvodů se tehdy vrátil z Varšavy do České republiky. Následně se ale do Polska k práci vrátil. Soustrast pozůstalým vyjádřili mimo jiné polský premiér Mateusz Morawiecki či ministr zahraničí Zbigniew Rau.