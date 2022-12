Metro C čekají v dalších letech výluky. Chystá se zásadní modernizace

Novinářům to řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě). DPP postupně modernizuje zabezpečení také na dalších linkách metra.

"Mohlo by se to zdát jako technický detail, ale to zabezpečovací zařízení je klasické tzv. reléové, které je známé třeba ze starých železničních stanic, a je z roku 1974. Je to významné v tom, že s modernizací zabezpečovacího zařízení na tzv. elektronické stavědlo budeme mít část metra C a této technologie už připravenu na automatizaci linky C, tedy na provoz metrabez řidiče," řekl Scheinherr. Metro na lince C by mělo být automatizováno po dokončení linky D z Pankráce do Písnice, tedy zhruba za sedm let.

Tendr na dodavatele vypíše podle Scheinherra podnik ještě v tomto týdnu a zveřejní jej ve věstníku veřejných zakázek. "Předpokládáme, že zhotovitele vybereme v květnu příštího roku," řekl Scheinherr. Vybraná firma připraví veškeré potřebné dokumenty a modernizace by mohla začít na konci příštího roku. Přesná cena obměny bude známá až z výsledku tendru.

Práce mají probíhat vždy po jednotlivých úsecích zejména v noci během provozní výluky, aby měly co nejmenší dopad na běžný provoz metra a cestující. "Nicméně se bohužel na každém z modernizovaných úseků nevyhneme krátkodobé dopravní výluce metra, abychom zrealizovali i práce, které nelze provést v noci. Při přípravě této akce jsme se ji snažili zkrátit na cca 3–4 dny. Pokud začneme s modernizací příští rok v prosinci, hotovo by mělo být v létě roku 2027," dodal Scheinherr.