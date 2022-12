Na Štědrý den a na silvestra bude v Česku otevřena asi polovina restaurací

Není žádným tajemstvím, že svátky jsou stresující. Americká psychiatrická asociace (APA) loni provedla průzkum mezi více než 2000 dospělými a z nich až 41 procent uvedlo, že u nich v tomto období narůstají obavy. Letos 31 procent lidí očekává, že budou ještě vystresovanější než loni. Důvodů je mnoho: společenské povinnosti, starosti s dárky, napětí v rodině, problémy s cestováním, finanční obavy - ten seznam by mohl pokračovat. List The New York Times (NYT) proto požádal odborníky, aby dali dohromady seznam doporučení, jak se během Vánoc vyhnout přehnanému stresu.