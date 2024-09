Na Ukrajince nemáme prachy, obořil se Fiala na Jurečku. To je za hranou, reagoval ministr

Fiala se zpočátku opřel do Jurečky ohledně ukrajinských válečných uprchlíků v Česku. „Ukrajinci sem chodí už dva roky. Každý měl dostat nějakou malou sociální dávku na to, aby se tady buď chytil, odešel zpátky nebo do jiné země. Vy je pořád platíte a my na to prostě nemáme prachy. Jak vám to mám vysvětlit?“ uvedl.

„Prostě sloužíte Bruselu, sloužíte Washingtonu a sloužíte Ukrajině,“ řekl Fiala, na což Jurečka ihned reagoval. „Teď jste za hranou slušné debaty. Vyvoláváte tady nenávist proti určité skupině lidí. Naprostá většina těch lidí, kteří mají nárok na humanitární dávku, jsou děti, rodiče malých dětí… lidé se zdravotním postižením a lidé nad šedesát plus věku,“ shrnul s tím, že člověk v produktivním věku má po 150 dnech v Česku nárok na zhruba 3800 korun.

„Sedmdesát procent těch lidí tady pracuje, odvádí peníze do státního rozpočtu pro nás všechny, a ještě dělají práce, které často nejsou atraktivní pro české občany,“ dodal Jurečka, který vyzval Fialu, ať SPD „nehraje tuhle linku“.

Jurečka reagoval také na kontroverzní kampaň SPD. „To, co jste udělali na Václaváku tento týden, byla naprosto nechutná věc. Vyvoláváte nenávist a šíříte strach. Žádné nelegální migranty tu nemáme a ani mít nebudeme,“ poznamenal.

SPD Tomia Okamury v poslední době přišla s xenofobní a rasistickou kampaní. Podle informací serveru novinky.cz tuto aktivitu SPD prošetřuje i policie, byla podána celá řada trestních oznámení.

Po Praze a dalších českých městech hnutí vyvěšuje plakáty budící nenávist k lidem z Afriky a Blízkého východu například slovy: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu.“ Na tomto konkrétním plakátu je vyobrazen domnělý africký migrant v košili od krve s nožem v ruce.