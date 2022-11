NATO musí reagovat na výbuch v Polsku. Šedivý řekl, co by mělo udělat

V polském městě Przewodów u hranic s Ukrajinou se v úterý odpoledne ozvala exploze, při které podle polských úřadů zahynuli dva lidé. Polské ministerstvo zahraničí později uvedlo, že tam spadla raketa vyrobená v Rusku. Tři nejmenovaní američtí činitelé podle agentury AP později tvrdili, že podle předběžných zjištění zřejmě vypálily raketu ukrajinské ozbrojené síly ve snaze zastavit přilétající ruskou střelu.

"Musíme počkat, až polští experti udělají závěry, ale už dnes je zřejmé, že se pravděpodobně jednalo o raketu protileteckého systému S-300," řekl Šedivý. Výsledky konzultací NATO by podle něj měly směřovat k tomu, že se ještě posílí protiraketová a protiletecká obrana států hraničících s teritoriem války, tedy s Ukrajinou a Ruskem.

"To si myslím, že je zcela zřejmé, protože to, co se stalo včera (v úterý), ukazuje to, že se situace může opakovat a že naše protivzdušná obrana pořád není úplně dobře připravena," míní Šedivý.

Druhým závěrem bude podle něj potřeba výměny validních informací. "Myslím, že to je i otázka diskuse s ukrajinským vedením. Byť tam komunikace samozřejmě probíhá, ale přeci jenom by měla být poněkud lépe komunikována," dodal.

Zdeněk Kříž z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, který se specializuje na mezinárodní bezpečnostní organizace či bezpečnostní politiku, dnes ČTK řekl, že by se podle něj alianční protivzdušná obrana měla vysunout na západní Ukrajinu a celou západní Ukrajinu až po Kyjev přikrýt.

Šedivý s tím nesouhlasí. "Nesmíme dopustit to, aby se konflikt přesunul mimo území Ukrajiny, ale zároveň sami nesmíme dát záminku pro to, aby se takový krok provedl ze strany Ruska," uvedl. Hranice členských států NATO by podle něj tímto způsobem neměly být překročeny.