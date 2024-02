Německo chce darovat Česku další bojové tanky Leopard 2A4

Ministryně obrany Jana Černochová o tom dnes informovala vládu. Kromě daru 14 bojových tanků a jednoho vyprošťovacího tanku vzal zároveň kabinet premiéra Petra Fialy na vědomí probíhající jednání o možném nákupu stejného počtu tanků Leopard 2A4 od německého obranného průmyslu.

O případné zakázce teprve ministerstvo obrany rozhodne po zahájení akvizičního procesu v příštích měsících. Zároveň ministerstvo i nadále jedná o přistoupení k projektu nejmodernějších tanků Leopard ve verzi 2A8.

Pokud ministerstvo obrany přijme kompletní německou nabídku daru a pořízení tanků Leopard 2A4, dojde ke skokovému posílení tankového vojska. Armáda ČR již obdržela v letech 2022 a 2023 od Německa 14 bojových tanků za dodávky obrněné techniky na Ukrajinu, letos ještě v rámci tohoto daru do Česka dorazí vyprošťovací tank Büffel 3 na podvozku Leopard 2A4.

Jestliže budou úspěšně zakončena současná vyjednávání, AČR by měla k dispozici celkem 42 bojových tanků Leopard 2A4 a tři vyprošťovací na stejném podvozku. Po dokončení dodávek nových tanků Leopard 2A8 bude mít Armáda ČR dostatek tanků obou verzí nejenom pro aktivní zálohu a výcvik, ale i jako mobilizační zásoby.

V posledních měsících probíhala další jednání s Německem, které letos v lednu nabídlo ČR předání dalších 14 bojových tanků a jednoho vyprošťovacího tanku. Německo tak chce opět české armádě kompenzovat dodávky těžké techniky, munice a náhradních dílů Ukrajině.

„Jak Česká republika, tak Spolková republika Německo mají zájem na další podpoře boje Ukrajiny proti ruskému agresorovi. Techniku, která je poskytována ukrajinským ozbrojeným silám, je ale nutné nahrazovat,“ poznamenala ministryně obrany Černochová. Dohodu by měly ve druhém čtvrtletí letošního roku potvrdit příslušné smlouvy. Dodávka tanků by mohla být zahájena ve druhé polovině letošního roku a dokončena v roce 2025.

Ministerstvo obrany navíc dostalo od německého obranného průmyslu nabídku, aby odkoupilo dalších 14 bojových tanků Leopard 2A4 a vyprošťovací tank Büffel 3, a to za obdobných podmínek, jaké platí pro německé ministerstvo obrany. Cena by se tak pohybovala v řádu nižších stovek milionů eur.

„Armáda České republiky vyhodnotila, že akceptování nabídky německé strany v plném rozsahu by bylo pro obranu České republiky výhodné. Schopnosti tankového praporu by dar a následný odkup německých tanků jednoznačně krátkodobě i střednědobě zvýšil,“ poznamenal náčelník generálního štábu Karel Řehka.

Z krátkodobého hlediska by díky zvýšení počtu tanků Leopard 2A4 mohl tankový prapor přejít na novou strukturu a rychleji zahájit nábor nových vojáků. To by umožnilo získat dostatečné zkušenosti ohledně nové tankové platformy ještě předtím, než bude pořízena nová generace hlavního bojového tanku. Zároveň by došlo k rychlejšímu plnění závazku NATO týkajícího se těžké brigády. Po roce 2030 by pak AČR mohla mít k dispozici v aktivní službě či rezervách přes sto tanků Leopard dvou typů.

Tanky Leopard 2A4 a nejmodernější 2A8 zásadně zvyšují ochranu osádek vozidla vzhledem k odlišné koncepci skladování munice a nabíjení hlavní zbraně. Jejich pořízením a provozem se zvýší interoperabilita se spojenci při nasazení i v logistickém zabezpečení, například díky vyšší dostupnosti náhradních dílů.