Otevírací doba o Vánocích a na Silvestra: Kdy si nenakoupíme?

Obchody nad 200 metrů čtverečních se zákazníkům otevřou až ve středu 27. prosince. Do soboty 30. prosince pak bude platit běžná otevírací doba. Na Silvestra se ale opět změní.

31. prosince prodejny s potravinami zavřou dříve, většinou mezi 17.00 až 19.00 hodinou. Zavřeno pak podle zákona musí mít na Nový rok a otevřou tedy až 2. ledna.

Největší nápor se tedy očekává v pátek a v sobotu před oběma svátky. Některé obchody, například Penny Market, ale budou mít zavřeno už 24. prosince.

Jiné řetězce naopak před Vánoci otevírací dobu prodlužují. Řada z nich tak v pátek zavře až pozdě večer.

Otevírací doba se týká i online supermarketů. Rohlík.cz nákupy až do 23. prosince mimořádně doručuje od 5.00 do půlnoci. Na Štědrý den pak do 14.00. Znovu doručovat začne ale už 26. prosince. Košík.cz bude doručovat do 23. prosince do večera, v Praze a okolí do půlnoci.