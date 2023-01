Pavel měl na Staroměstském náměstí tisíce příznivců, podpořili ho Nerudová či Hilšer

Na náměstí se ale objevil i plakát kritizující komunistickou minulost Pavla i jeho protikandidáta pro druhé kolo, předsedy ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše.

Pavel vyzval všechny lidi, jak své, tak i Babišovy příznivce, aby se spolu nehádali a aby raději spolupracovali. Je podle něj mnohem více toho, co obyvatele Česka spojuje, než toho, co je rozděluje. "Mluvím i k lidem, kteří budou volit Andreje Babiše, případně nepůjdou k volbám vůbec. Respektuji to, že mají na některé věci jiný názor, že mohou být zklamaní a mít pocit, že se o ně stát nestará tak, jak by si představovali. A to se samozřejmě musí změnit," prohlásil. "Ale nezmění se to tím, že se budeme hádat, osočovat, případně zesměšňovat," dodal.

Babišovo "lhaní a strašení" podle Pavla není cesta, kterou by země měla jít. Poprosil proto lidi, aby přišli k volbám. "Nenechme to ležet ladem, protože v takovém by mohlo dojít k tomu, že se Andrej Babiš prolže na Hrad," dodal.

Po Pavlově vystoupení na úvod akce, kdy poděkoval podporovatelům, postupně krátce promluvili jeho protikandidáti z prvního kola volby. Nerudová, Fischer i Hilšer především vyzvali lidi, ať jdou v pátek a sobotu volit. "Náš společný cíl je velmi blízko, ale nenechme se ukolébat tím, že to dobře dopadne. Dobře to dopadne, až přijdeme všichni k volbám," řekla Nerudová.

Podle Fischera je při akcích na podporu Pavla vidět velkou sílu. "Že náš hlas něco váží, že můžeme promluvit do správy naší země," uvedl. Hilšer označil Pavlova protikandidáta ve druhém kole Babiše za katastrofu. "Máme na výběr mezi politikou lží a nenávisti a politikou, která je normální, slušná, kterou si všichni v této zemi zasloužíme," řekl. Po nich promluvili na podporu třeba herec, scénárista a spisovatel Zdeněk Svěrák, herečka a zpěvačka Barbora Poláková nebo herec a režisér Jiří Mádl, hokejista Tomáš Plekanec a tenistka Lucie Šafářová.

Lidé se začali scházet už půl hodiny před začátkem akce. Ta začala zhruba v 17:00 a skončila před 18:00. Dobrovolníci z Pavlova týmu příchozím rozdávali plakáty s portrétem Pavla a placky. Přítomní mávali českými vlajkami a objevila se i vlajka NATO. Pavel v minulosti vedl českou armádu a byl také předsedou Vojenského výboru NATO. Program na pódiu zahájili bubeníci v červených tričkách s nápisem "generál". Na akci dohlížely desítky policistů v uniformách i civilu a dění sledovali novináři z Česka i zahraničí. Akci ukončil společný zpěv písně Jednou budem dál, při které lidé mávali rozsvícenými mobilními telefony.

V souvislosti s akcí se ale objevila i kritika Pavla. Pod orloj na Staroměstském náměstí někdo umístil plakát s nápisem "Hanebný národe, který volíš dva bolševiky, světová ostuda", jenž byl podepsán e-mailovou adresou obsahující slova "Katolická legie".

Pavel v pondělí a v úterý zrušil původně plánovaný program kvůli nemoci. Dnes se kromě závěrečné akce na Staroměstském náměstí zúčastnil debaty na serveru Novinky.cz s protikandidátem Babišem. Počítá také s účastí v televizních debatách dnes večer na CNN Prima News, ve čtvrtek v televizi Nova i s páteční závěrečnou diskusí v Českém rozhlase.